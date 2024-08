"Fanno schifo. Sono invidiosi di una BMW?". Atti vandalici a Manfredonia: grosso tufo su auto di un turista

Manfredonia, 10 agosto 2024 – Un episodio di vandalismo ha sconvolto la tranquillità di una coppia di turisti che avevano scelto Manfredonia come meta di una serata estiva. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto, tra le ore 2.30 e le 8 del mattino, un’auto di grossa cilindrata del turista (una Bmw) è stata oggetto di atti vandalici in via Trento.

I vandali, approfittando delle ore notturne, hanno colpito ripetutamente l’autovettura. Lo specchietto laterale è stato preso a calci, mentre un grosso blocco di tufo è stato lanciato contro la parte anteriore del veicolo, provocando danni significativi al cofano e alla griglia anteriore. La scena ha lasciato sgomento il proprietario del veicolo, il quale ha espresso il proprio disgusto per quanto accaduto: “E’ allucinante, una vera vergogna,” ha dichiarato il turista, visibilmente scosso. “Ma sono invidiosi dell’auto? Ma che senso ha questo schifo?”.

L’accaduto è stato immediatamente denunciato presso i Carabinieri di Manfredonia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento, si starebbero analizzando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, e si opererà affinché i colpevoli vengano presto individuati.

L’episodio getta un’ombra sulla sicurezza della città, sollevando preoccupazioni tra residenti e turisti. La speranza è che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia, per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro e per garantire la tranquillità di chi sceglie Manfredonia come luogo di villeggiatura.