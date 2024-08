Foggia. Lotta al Littering nella zona della Piscina AS.SO.RI in Piazza Alcide de Gasperi

Continua senza sosta l’impegno comune per una Foggia più pulita.

I volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno organizzato ed eseguito alle ore 18:30 di venerdì 9 agosto, una capillare azione di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in plastica, scontrini, volantini pubblicitari, gratta e vinci, carte di caramelle ed altri micro-rifiuti che ricoprivano le aiuole, i marciapiedi e le vie intorno alla Piscina AS.SO.RI di Foggia, lanciando così un segnale durevole contro l’abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici (littering).

Se vogliamo contribuire a contrastare il littering, bisogna iniziare ad usare gli appositi contenitori dei rifiuti, così facendo diventiamo più cortesi con l’ambiente che ci ospita e ci uniamo alle giornate di Clean-Up 2024, organizzate da La Via della Felicità di Foggia: uniti e con rispetto reciproco possiamo ottenere una città sempre più pulita.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia tutti i volontari che si impegnano nell’attività di pulizia a Foggia, proprio come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.