CERIGNOLA (FOGGIA) – Un’atmosfera di attesa e preghiera pervade la diocesi di Andria che comprende anche i comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge, da cui proviene Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, dopo la notizia del grave malore che lo ha colpito la scorsa notte.

Il prelato, nato a Corato, ma da famiglia di Minervino Murge, è stato colpito da un infarto al miocardio ed è stato prontamente operato d’urgenza presso la clinica Morgagni di Pedara, dove si trova ora in osservazione nella sala semintensiva.

La notizia, diffusa sui social dall’Arcidiocesi di Catania attraverso un messaggio del vicario generale don Vincenzo Branchina, ha subito scosso la comunità locale e non solo. “Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate – ha scritto don Branchina – restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto.”

Monsignor Renna, nato il 23 gennaio 1966 a Corato, ha servito la Chiesa con dedizione, dapprima come sacerdote nella diocesi di Andria dove ha sempre vissuto e successivamente come vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano.

La sua nomina a Catania, avvenuta l’8 gennaio 2022, ha rappresentato un’importante tappa del suo cammino pastorale.

Mentre il prelato lotta per la sua salute, l’intera comunità si stringe in preghiera, sperando in buone notizie nelle prossime ore.

Lo riporta buonasera24.