"Notte di San Lorenzo" a Manfredonia. Allarme alcol e droghe tra i giovani, soccorsa ragazza in spiaggia

Manfredonia. “Notte di San Lorenzo” anche preoccupante a Manfredonia, presso la Spiaggia Libera nei pressi del Castello Svevo Angioino. Tantissimi i giovanissimi che si sono riuniti nella notte trascorsa in spiaggia in attesa per le suggestive stelle cadenti.

Innanzitutto un dato oggettivo, il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani sta raggiungendo livelli allarmanti, e l’episodio più grave è avvenuto proprio ieri, 10 agosto 2024, quando centinaia di ragazzi si sono radunati sulla spiaggia per festeggiare, ma anche in un preoccupante scenario di eccessi e degrado.

Secondo le testimonianze raccolte, oltre 1000 giovani si sono ammassati sulla spiaggia, molti dei quali muniti di superalcolici e alcolici acquistati liberamente nei supermercati, senza che venissero effettuati controlli sulla loro età. La mancanza di vigilanza ha permesso ai minori di accedere a grandi quantità di alcol, con conseguenze preoccupanti. Durante la notte, una giovane ragazza sarebbe svenuta a causa dell’eccessivo consumo di alcolici, richiedendo l’intervento dei sanitari del 118. La scena che si sarebbe presentata sulla spiaggia era desolante: molti altri ragazzi e ragazze giacevano a terra, incapaci di reggersi in piedi a causa dell’eccessivo consumo di alcol.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla presenza di droghe leggere, in particolare di cannabis, “il cui odore impregnava l’aria, percepibile persino a chi si trovava in acqua per un bagno notturno”. La combinazione di alcol e sostanze stupefacenti ha trasformato la spiaggia in un luogo di sballo e degrado, con i giovani che lasciavano dietro di sé rifiuti di ogni genere, deturpando l’ambiente.

Ciò che preoccupa maggiormente è l’assoluta mancanza di controlli. Nonostante l’afflusso massiccio di persone e il chiaro rischio di situazioni pericolose, non si sarebbero viste pattuglie delle forze dell’ordine, né tantomeno personale di sicurezza a monitorare l’evento. L’assenza di un intervento preventivo ha reso la situazione ancora più critica, lasciando spazio all’anarchia e all’autogestione.

Il fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani è una piaga che sta degenerando, e la notte di San Lorenzo a Manfredonia ne è stata una triste dimostrazione. È urgente che le autorità locali e le istituzioni prendano coscienza della gravità della situazione, adottando misure più rigide per prevenire l’accesso all’alcol da parte dei minori e intensificando i controlli durante eventi di grande afflusso.