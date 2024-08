Manfredonia. “Risulta frequente l’utilizzo del bar (…) per organizzare sistematicamente ogni fine settimana attività di intrattenimento musicale prive dei connotati dell’accessorietà tipizzati dalla giurisprudenza ricadendo invece nelle attività di intrattenimento oltre le ore 24.00 svolte senza le licenze previste dall’art. 68 Tulps”.

Con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stato ordinato al legale rappresentante di una Srl la sospensione temporanea della SCIA (…) ossia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un locale ubicato in Piazzetta del Daino n.1 (a Siponto,ndr) con contestuale chiusura dei locali per 7 giorni consecutivi, dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza”.

Come dall’atto, “(…) le citate SCIA per gli spettacoli, sono state tutte rigettate (divieto di svolgimento dell’attività) per assenza della necessaria autorizzazione in deroga, in quanto le relazioni di valutazione di impatto acustico accertano un significativo incremento della rumorosità oltre i limiti previsti dalla zonizzazione acustica e richiamano generiche autorizzazioni in deroga che non sono state né richieste, né rilasciate; nonostante i rigetti del 20/05/2024 e del 30/06/2024, sono state trasmesse altre SCIA per gli stessi spettacoli, mostrando spregio per i provvedimenti di rigetto di questo ufficio finalizzati al rispetto delle norme sull’inquinamento acustico”