Vitulano Drugstore Manfredonia, Esposto accoglie i grandi colpi e rilancia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha mostrato, recentemente, grande attività tanto sul versante del #futsalmercato quanto sullo sviluppo interno con il progetto Futsal Academy.

La volontà del sodalizio sipontino è di creare stabilità strutturale, necessaria con l’approdo nella Serie A New Energy.

Alla luce di acquisti come il record-man Mauro Canal, il giovane già titolato portiere Caio Ainsa e lo spagnolo Lucho, nonché di rinnovi fondamentali come Wilmer Cabarcas Ronaldo, Diohan Barbieri, Dariush Djelveh e Michele Murgo, ecco alcune dichiarazioni del Presidente Onorario Dott. Luigi Esposto:

“Ci riteniamo enormemente soddisfatti di questa prima fase.

Stiamo cercando di accontentare le richieste di mister David Ceppi al fine di ben figurare in una categoria difficile come la Serie A New Energy che quest’anno vanta ai nastri di partenza grandi squadre blasonate.

Tra mille difficoltà stiamo cercando di convincere giocatori di qualità ad accettare e mettersi in discussione in una realtà come una neo-promossa ma con una bellissima città e un ambiente che emerge come sano, ospitale e con grandi tifosi.”

Interrogato sulle intenzioni per questa ultima fase estiva, il Presidente Onorario ha espresso ulteriori volontà:

“Cercheremo di aggiungere ulteriore qualità. Abbiamo le idee molto chiare anche se sappiamo bene che bisogna fare in fretta per partire da subito con l’organico al completo.

La nostra forza e gli stimoli sono secondari all’interesse da parte di tifosi e città che devono sostenerci da subito attraverso la campagna abbonamenti che presto lanceremo.

Stiamo cavalcando una grande possibilità di espansione, in grado di permettere la formazione di un ciclo sportivo degno di una società stabile e di alta caratura.”

In prossimità di nuovi annunci di mercato e di notizie relative alla Futsal Academy, con gli stage già annunciati e presto aggiornamenti relativi alla scuola calcio, l’area comunicazione del club ha intercettato gli ultimi due innesti: Lucho e Caio Ainsa.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia