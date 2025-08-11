Carapelle. Diretta social al vetriolo: il j’accuse di Izzi a Marasco

Statoquotidiano.it, 11 agosto 2025 – Carapelle – Ha fatto sentire la sua voce il consigliere di minoranza Sergio Izzi l’8 agosto scorso su Facebook, con rilievi rivolti al primo cittadino che, a suo dire, “non ha ancora capito di essere diventato sindaco”.

Il rappresentante di punta della lista Carapelle Bellissima ha pubblicato un video in diretta, nel quale ha illustrato uno dopo l’altro i punti che ritiene deboli dell’amministrazione Marasco nei suoi primi due mesi dall’insediamento. Punti deboli che, secondo Izzi, dimostrerebbero come Marasco non sia affatto diverso dai suoi predecessori, “come aveva sostenuto durante la campagna elettorale, ma in alcuni aspetti anche peggiore”.

Già nel primo comizio di ringraziamento, dopo l’esito elettorale che lo ha decretato sindaco, secondo Izzi “Marasco ha dedicato gran parte del suo discorso a parlare del passato e di qualcun altro. In questi due mesi, inoltre, noto sempre una certa rabbia, la ricerca di qualcuno contro cui scagliarsi e una mancanza di empatia: caratteristiche che, secondo me, un sindaco non dovrebbe avere”.

Tali caratteristiche, secondo Izzi, sarebbero emerse anche nel primo consiglio comunale e nel consiglio del 23 luglio scorso, quando “si è superato – ha detto Izzi – invitando la gente a giudicare l’operato della sua maggioranza e attribuendomi affermazioni che io non ho mai fatto. Attendo ancora le sue scuse per questo”.

In sintesi, per Izzi, Marasco, per il suo modo di porsi, sarebbe ancora seduto “nei banchi dell’opposizione”.

Non solo. Secondo il consigliere, in alcuni casi il sindaco “sta facendo la parte”, come in un video del 14 luglio, quando ha dichiarato di aver trovato, appena eletto, 120 mila euro di utenze non pagate e 140 mila euro di aumento della T.A.R.I.

“Queste cose – ha replicato Izzi – le sapevamo già, perché erano emerse nella precedente amministrazione, quando Marasco era consigliere di minoranza. E quei 120 mila euro sono il frutto di una transazione effettuata dalla commissaria”.

Tre, in particolare, gli aspetti su cui Izzi si è soffermato e che evidenzierebbero, a suo dire, il modo di governare di Marasco: si tratta di tre promesse elettorali del sindaco – i lavori alla villa comunale, la rinuncia all’indennità per coprire le buche nelle strade e la vigilanza sulla corretta osservanza del contratto di raccolta rifiuti.

Per quanto riguarda la villa comunale, secondo Izzi, “probabilmente dopo l’insediamento qualcuno in comune gli avrà fatto notare che non c’era un euro per provvedere. In campagna elettorale, anziché dire baggianate, Marasco avrebbe dovuto studiare il bilancio comunale”.

Sta di fatto che il sindaco ha avviato un avviso pubblico per invitare privati interessati a sovvenzionare il rifacimento della villa. Tuttavia, alla scadenza dell’avviso (4 luglio), “siamo arrivati all’8 agosto e non sappiamo ancora nulla – ha affermato Izzi –. Ho chiesto accesso agli atti e, in sintesi, l’ingegner Maddalena mi ha informato che non si sa quanti privati abbiano aderito, cosa occorra dare in cambio e soprattutto quando arriveremo a una convenzione, perché il tutto sarà stabilito in quella sede”.

La rinuncia all’indennità, poi, secondo Izzi, sarà in realtà solo parziale e a tempo limitato.

“Ognuno è libero di fare quello che vuole – ha dichiarato – ma io dico che fare promesse di questo tipo è propaganda”. In breve, la rinuncia promessa da Marasco sarebbe, per Izzi, ben poca cosa rispetto ai fondi pubblici destinati nell’ultimo consiglio comunale alla manutenzione delle strade, e servirebbe solo a fini elettorali.

Sul fronte della raccolta rifiuti, Izzi ha sottolineato come Marasco sia passato da un atteggiamento “bellicoso” in campagna elettorale – verso chi non avrebbe rispettato il contratto – a un atteggiamento “da agnellino, dicendo che bisogna dialogare e dividere il paese in quattro zone”.

Il problema, secondo il consigliere, è che “oltre a queste, nel contratto sono previste tante altre cose”. Da qui la provocazione a Marasco: “Ti stai occupando di far rispettare il contratto come hai promesso ai cittadini in campagna elettorale?”.

Il terzo aspetto riguarda i lavori alla fontana in piazza Giovanni Paolo II.

Già inaugurata con foto sui social da parte del sindaco, secondo Izzi l’ufficio tecnico “non era a conoscenza di nulla e me lo ha messo nero su bianco la responsabile, l’ingegner Maddalena. Quindi alcuni privati hanno finanziato e operato su un bene pubblico, senza sapere autorizzati da chi, e lo chiederemo in consiglio comunale”.

Per Izzi, al momento, il fatto non andrebbe denunciato, perché “la mia onestà mi impone di dire che queste azioni sono frutto di imprudenza e superficialità. Non c’è malafede. Il mio, però, vuole essere un monito per il futuro”.

Altri aspetti poco convincenti, sempre secondo Izzi, riguardano una delibera del 26 giugno 2025, con cui Carapelle ha avviato un nuovo progetto di videosorveglianza, in cui il Comune risulta capofila e Orta Nova partner.

A suo dire, non è chiaro come mai, nella delibera di Carapelle, manchino i pareri tecnici, mentre in quella di Orta Nova siano presenti pareri e quadro economico “che invece dovrebbe spettare al Comune capofila”.

Nel quadro economico della delibera di Orta Nova del 25 giugno 2025, si parlerebbe di un finanziamento di 180 mila euro con un cofinanziamento – cioè un contributo a carico della collettività – del 40%. “Questo significa che noi, cari cittadini – ha dichiarato Izzi – dobbiamo mettere 37.500 euro su 180 mila. Forse è per questo che qualcuno a Carapelle ha negato il parere tecnico”.

E nel frattempo, ha concluso Izzi, “non mi sembra che il paese brilli”.