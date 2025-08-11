Carcere di Foggia: situazione al collasso tra sovraffollamento e carenza di personale penitenziario

La situazione del carcere di Foggia ha raggiunto livelli di emergenza senza precedenti, con oltre 670 detenuti rinchiusi in una struttura progettata per circa 300 posti. Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) ha lanciato un appello urgente alle autorità competenti, denunciando il grave sovraffollamento e la cronica carenza di personale, fattori che mettono a rischio la sicurezza sia dei detenuti sia della comunità esterna.

Secondo il Sappe, la situazione è aggravata da un mancato adeguamento delle piante organiche da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), che prevede 296 agenti per una capienza di 350-400 detenuti, mentre oggi a Foggia sono presenti circa 240 poliziotti penitenziari per gestire quasi il doppio degli ospiti previsti. Una parte di queste risorse è inoltre impegnata in servizi presso l’ospedale militare, con turni estenuanti che superano le 12 ore giornaliere. Al personale si aggiunge poi la crescente uscita di agenti prossimi alla pensione e la carenza di addetti al reparto traduzioni, incaricati di accompagnare i detenuti fuori dal carcere per visite mediche, trasferimenti o udienze in tribunale.

La conseguenza è un organico ridotto all’osso, che spesso si ritrova a gestire centinaia di detenuti con numeri insufficienti, soprattutto durante i turni serali e notturni. Il Sappe sottolinea come questa condizione sia inaccettabile, evidenziando che strutture con un numero simile di detenuti, come il carcere di Catanzaro (650 detenuti e 470 poliziotti), dispongono di un organico quasi doppio rispetto a Foggia. Un altro problema preoccupante è il continuo traffico illecito di droga e telefoni cellulari tramite droni, nonostante i numerosi sequestri effettuati.

Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, denuncia inoltre l’abuso del cosiddetto “turismo sanitario”: un elevato numero di trasferimenti di detenuti in strutture sanitarie esterne, spesso non urgenti, che comporta un sovraccarico di lavoro per gli agenti e incrementa il rischio di tentativi di evasione, con pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il sindacato sollecita un intervento diretto dell’Asl per potenziare le cure specialistiche in carcere, in particolare quelle psichiatriche, vista la presenza di molti detenuti con problemi mentali non adeguatamente assistiti. Pilagatti ricorda che in passato, quando la gestione sanitaria era affidata direttamente all’amministrazione penitenziaria, il fenomeno del “turismo sanitario” era quasi inesistente.

La lettera del Sappe è stata inviata al Prefetto di Foggia, alla sindaca del capoluogo e a tutti i parlamentari nazionali e regionali della provincia, con una richiesta di intervento urgente e bipartisan. “La situazione drammatica del carcere di Foggia non riguarda solo la sicurezza, ma anche la dignità umana: molti detenuti sono privati dei diritti minimi sanciti dall’articolo 27 della Costituzione e dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con gravi conseguenze economiche per lo Stato a causa delle richieste di risarcimento”, conclude il sindacato.

Un quadro allarmante che richiede risposte immediate per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza all’interno e fuori dalle mura della casa circondariale foggiana.

Lo riporta Foggiatoday.it