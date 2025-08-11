Foggia, l'avvocata Starace: “Serve una legge per prevenire i femminicidi”

FOGGIA – “Sento urgente la necessità di una legge capace di prevenire i femminicidi”. Con queste parole, l’avvocata Innocenza Starace, da anni impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza, ha lanciato un appello affinché il Parlamento si attivi per introdurre nuove norme a tutela delle donne.

La presa di posizione arriva all’indomani della tragica morte di Fatimi Hayat, 46 anni, uccisa a coltellate dall’ex compagno a Foggia nella notte tra il 6 e il 7 agosto. L’uomo, rintracciato a Roma, si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario. “Ritengo sempre essenziale informare ed educare, ma oggi questo non basta – sottolinea Starace –. È tempo di agire con strumenti legislativi più incisivi”.

L’avvocata, che in passato seguì anche il caso di Giusy Potenza, la 14enne uccisa a Manfredonia nel 2004 da un cugino del padre, propone l’istituzione di una corsia preferenziale per la celebrazione dei processi legati a reati di maltrattamenti e violenze di genere.

La richiesta è che una circolare ministeriale indichi ai tribunali di inserire in via prioritaria tali procedimenti nei ruoli d’udienza, garantendo la rapidità dell’azione giudiziaria. Starace propone inoltre una nuova legge che stabilisca la trattazione immediata dei casi di violenza contro le donne, così da permettere al magistrato di applicare tempestivamente misure cautelari quando venga accertata la pericolosità dell’imputato. “Il tempo delle parole è finito – conclude –. Occorre studiare, legiferare e trovare soluzioni efficaci per fermare questa strage silenziosa”.