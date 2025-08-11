Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

11 Agosto 2025 - ore  12:33

In Salento vanno a pesca di tonni ma abbocca uno squalo

MARE In Salento vanno a pesca di tonni ma abbocca uno squalo

Giovane esemplare di Mako di circa un metro rompe la lenza

In Salento vanno a pesca di tonni ma abbocca uno squalo

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Cronaca // Lecce //

Sorpresa al largo di Porto Cesareo: vanno a pesca di tonni ma all’amo abbocca uno squalo. E’ successo ieri sera, intorno alle 19.30, a circa cinque miglia dalla costa, dove il fondale raggiunge i 50 metri di profondità. Il titolare del charter ‘A pesca col bomber’, Francesco Baldieri, ha avvertito uno strappo alla sua canna da pesca.

E mentre riavvolgeva la lenza col mulinello ha visto spuntare dall’acqua la pinna di uno squalo, un giovane esemplare di Mako, della lunghezza di circa un metro. Giunto in prossimità dell’imbarcazione, lo squalo è riuscito a liberarsi strappando la lenza. Dopo un paio di giri intorno alla barca, si è allontanato tra lo stupore di chi ha assistito alla scena.

Lo riporta l’ANSA

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

