Manfredonia, mercato settimanale e Festa Patronale: il Sindacato dice no allo stop

Il presidente provinciale e regionale del GOIA FENAPI, Rosario Cicciotti, ha inviato oggi una nota ufficiale tramite PEC al Comune di Manfredonia in merito alla gestione dell’area mercatale durante i preparativi per la festa patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, in programma dal 28 agosto al 1° settembre.

Il sindacato chiede che, nella giornata di martedì 26 agosto – data in cui si svolge il consueto mercato settimanale in via Scaloria – l’area sia lasciata a disposizione degli operatori ambulanti e non occupata in anticipo dalle giostre, che tradizionalmente vengono montate per la festa.

“Siamo già una categoria allo stremo – sottolinea Cicciotti – e non chiediamo altro che poter svolgere il nostro lavoro con serenità, per garantire il sostentamento delle nostre famiglie. I giostrai hanno a disposizione due giorni pieni, il 26 e il 27 agosto, per allestire e fare i collaudi delle loro attrazioni, come avviene in tante altre città, compresa Cerignola. Non è accettabile che ci venga tolto il mercato proprio nella settimana che precede la festa”.

Secondo il GOIA FENAPI, due giorni sarebbero sufficienti per consentire ai giostrai di aprire regolarmente le proprie attività, dal momento che le domande di partecipazione includono già l’autorizzazione per il collaudo. Il sindacato ricorda che gli ambulanti pagano il posteggio per 54 mercati all’anno e che non è giusto privarli di due appuntamenti commerciali strategici per la categoria, specialmente in un periodo economicamente difficile. “Ci opponiamo a scelte che riteniamo penalizzanti e ingiustificate – aggiunge Cicciotti –. Viviamo anche noi di mercati e non possiamo accettare decisioni che mettono a rischio il nostro lavoro. Chiediamo rispetto per chi, come noi, contribuisce al tessuto economico e sociale della città”.

La richiesta ora è nelle mani dell’amministrazione comunale, chiamata a valutare se mantenere l’area mercatale libera il 26 agosto o confermare il consueto anticipo del montaggio delle giostre.