Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

EREDITA' // Il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli: debiti, yacht e una villa da 60 stanze
11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

MARE // Confcooperative: una settimana al mare costa in media 6.500 euro a famiglia
11 Agosto 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, otto nuovi vigili ma senza requisiti completi: scatta la polemica

POLIZIA Manfredonia, otto nuovi vigili ma senza requisiti completi: scatta la polemica

Il regolamento prevede patente A e B, ma si attinge a una graduatoria che chiede solo la B

Manfredonia, otto nuovi vigili ma senza requisiti completi: scatta la polemica

Manfredonia, otto nuovi vigili ma senza requisiti completi: scatta la polemica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – L’arrivo di otto nuovi agenti di polizia locale dovrebbe rappresentare una buona notizia per la città, soprattutto in un periodo in cui il potenziamento del corpo appare necessario per garantire sicurezza e tempestività negli interventi. Tuttavia, la procedura di assunzione sta suscitando interrogativi in merito alla piena conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale. La decisione di assumere i nuovi vigili è stata presa attingendo alla graduatoria del Comune di Foggia. Il relativo bando di concorso richiede come requisito di accesso il possesso della patente di guida di categoria B, che consente la conduzione di autoveicoli, ma non di motocicli.

Il Regolamento del Comune di Manfredonia per l’accesso al ruolo di agente di polizia municipale, invece, prevede espressamente anche il possesso della patente A, necessaria per condurre motocicli e mezzi a due ruote assimilati. Un requisito non secondario, soprattutto in una città in cui l’utilizzo di moto permetterebbe interventi più rapidi in aree del centro storico e in situazioni di traffico intenso. La scelta di attingere a una graduatoria che non contempla questo requisito aggiuntivo potrebbe comportare, di fatto, la rinuncia ad agenti già abilitati alla guida di mezzi a due ruote. Ciò solleva dubbi di legittimità e di opportunità amministrativa, in quanto si rischia di ridurre la piena operatività del corpo di polizia locale.

Al momento, dall’amministrazione comunale non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito alla questione, ma il tema si candida a diventare oggetto di discussione sia in sede politica che nell’opinione pubblica.

Se da un lato la necessità di rinforzare l’organico è indiscutibile, dall’altro resta aperta la domanda: perché non assicurarsi che i nuovi agenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti dallo stesso regolamento comunale?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.