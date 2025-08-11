Manfredonia, otto nuovi vigili ma senza requisiti completi: scatta la polemica

MANFREDONIA – L’arrivo di otto nuovi agenti di polizia locale dovrebbe rappresentare una buona notizia per la città, soprattutto in un periodo in cui il potenziamento del corpo appare necessario per garantire sicurezza e tempestività negli interventi. Tuttavia, la procedura di assunzione sta suscitando interrogativi in merito alla piena conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale. La decisione di assumere i nuovi vigili è stata presa attingendo alla graduatoria del Comune di Foggia. Il relativo bando di concorso richiede come requisito di accesso il possesso della patente di guida di categoria B, che consente la conduzione di autoveicoli, ma non di motocicli.

Il Regolamento del Comune di Manfredonia per l’accesso al ruolo di agente di polizia municipale, invece, prevede espressamente anche il possesso della patente A, necessaria per condurre motocicli e mezzi a due ruote assimilati. Un requisito non secondario, soprattutto in una città in cui l’utilizzo di moto permetterebbe interventi più rapidi in aree del centro storico e in situazioni di traffico intenso. La scelta di attingere a una graduatoria che non contempla questo requisito aggiuntivo potrebbe comportare, di fatto, la rinuncia ad agenti già abilitati alla guida di mezzi a due ruote. Ciò solleva dubbi di legittimità e di opportunità amministrativa, in quanto si rischia di ridurre la piena operatività del corpo di polizia locale.

Al momento, dall’amministrazione comunale non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito alla questione, ma il tema si candida a diventare oggetto di discussione sia in sede politica che nell’opinione pubblica.

Se da un lato la necessità di rinforzare l’organico è indiscutibile, dall’altro resta aperta la domanda: perché non assicurarsi che i nuovi agenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti dallo stesso regolamento comunale?