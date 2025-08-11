Il Team Altamura conclude l’allenamento congiunto con un pareggio 2-2 contro il Manfredonia Calcio 1932 allo Stadio “D’Angelo”, dimostrando intensità e buone trame di gioco.
Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Grande, i biancorossi rispondono con una doppietta di Daniele Balba, che prima ristabilisce la parità e poi porta avanti la propria squadra. Nel finale, però, Ortisi regala il pareggio definitivo al Manfredonia.
Un test importante per mister Devis Mangia per valutare il lavoro della squadra e migliorare l’intesa del gruppo.
Lo riporta tuttoc.com.
alza la voce gradinata EST …non si sente