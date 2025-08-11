Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

EREDITA' // Il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli: debiti, yacht e una villa da 60 stanze
11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

MARE // Confcooperative: una settimana al mare costa in media 6.500 euro a famiglia
11 Agosto 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, pari combattuto: 2-2 contro Team Altamura in amichevole

AMICHEVOLE Manfredonia, pari combattuto: 2-2 contro Team Altamura in amichevole

Il Team Altamura conclude l’allenamento congiunto con un pareggio 2-2 contro il Manfredonia Calcio 1932 allo Stadio “D’Angelo”

Manfredonia, pari combattuto: 2-2 contro Team Altamura in amichevole

Stadio Miramare - ph comune manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Manfredonia // Sport //

Il Team Altamura conclude l’allenamento congiunto con un pareggio 2-2 contro il Manfredonia Calcio 1932 allo Stadio “D’Angelo”, dimostrando intensità e buone trame di gioco.

Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Grande, i biancorossi rispondono con una doppietta di Daniele Balba, che prima ristabilisce la parità e poi porta avanti la propria squadra. Nel finale, però, Ortisi regala il pareggio definitivo al Manfredonia.

Un test importante per mister Devis Mangia per valutare il lavoro della squadra e migliorare l’intesa del gruppo.

Lo riporta tuttoc.com.

1 commenti su "Manfredonia, pari combattuto: 2-2 contro Team Altamura in amichevole"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.