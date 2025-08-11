Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

EREDITA' // Il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli: debiti, yacht e una villa da 60 stanze
11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

MARE // Confcooperative: una settimana al mare costa in media 6.500 euro a famiglia
11 Agosto 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

INCIDENTE Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

La dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti

Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Attimi di tensione oggi all’incrocio tra Via Stella e Via Isonzo, dove uno scooter e un’auto della Polizia Locale sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote, condotto da un giovane, e l’auto di servizio si sarebbero urtati in circostanze ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter, trasportato successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella
Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

4 commenti su "Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella"

  1. Quindi, la polizia locale va in giro? E se vanno in giro, vedono che ci sono fruttivendoli che occupano marciapiedi e strisce blu?

  2. Vedendo l’immagine, lo scuter non ha dato precedenza a destra a meno che l’auto non aveva il segnale di dare precedenza, che non si vede dall’immagine.

  3. Nonostante l’incidente sia avvenuto a confine con l’ospedale i soccorsi sono arrivati dopo 50 minuti; è una vergogna.

  4. Quella è una delle tantissime traverse dove la gente non si preoccupa minimamente nemmeno di guardare a destra. Se vuoi farti riverniciare l’auto è fortemente consigliata perché se non sei tu pur avendo la precedenza a farmarti di sicuro fai un incidente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.