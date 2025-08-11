MANFREDONIA – Attimi di tensione oggi all’incrocio tra Via Stella e Via Isonzo, dove uno scooter e un’auto della Polizia Locale sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.
Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote, condotto da un giovane, e l’auto di servizio si sarebbero urtati in circostanze ancora in fase di accertamento.
Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter, trasportato successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
4 commenti su "Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella"
Quindi, la polizia locale va in giro? E se vanno in giro, vedono che ci sono fruttivendoli che occupano marciapiedi e strisce blu?
Vedendo l’immagine, lo scuter non ha dato precedenza a destra a meno che l’auto non aveva il segnale di dare precedenza, che non si vede dall’immagine.
Nonostante l’incidente sia avvenuto a confine con l’ospedale i soccorsi sono arrivati dopo 50 minuti; è una vergogna.
Quella è una delle tantissime traverse dove la gente non si preoccupa minimamente nemmeno di guardare a destra. Se vuoi farti riverniciare l’auto è fortemente consigliata perché se non sei tu pur avendo la precedenza a farmarti di sicuro fai un incidente.