Manfredonia, scooter si scontra con un’autovettura della Polizia Locale in Via Stella

MANFREDONIA – Attimi di tensione oggi all’incrocio tra Via Stella e Via Isonzo, dove uno scooter e un’auto della Polizia Locale sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote, condotto da un giovane, e l’auto di servizio si sarebbero urtati in circostanze ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dello scooter, trasportato successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.