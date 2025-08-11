Manfredonia, 21 luglio 2025 – È ufficialmente nato il Comitato “Berlinguer tra Noi”, un’iniziativa civile e culturale promossa da un gruppo di cittadini con l’obiettivo di onorare la figura e l’eredità politica, etica e morale di Enrico Berlinguer, leader indimenticabile della storia italiana.
L’iniziativa più significativa sarà la realizzazione di un murale commemorativo su un edificio di edilizia popolare gestito da ARCA Capitanata, situato in prossimità di viale Enrico Berlinguer a Manfredonia.
L’opera diventerà un simbolo permanente di memoria e di impegno civile, restituendo alla comunità un segno visibile dei valori di giustizia, onestà e partecipazione che Berlinguer ha incarnato.
Il Comitato, presieduto da Angelo Riccardi e composto da Matteo Marziliano (Vicepresidente), Matteo Borgia, Giuseppe Guidone e Michele Spinelli, si propone di:
- promuovere la conoscenza e la diffusione del pensiero e della testimonianza di Enrico Berlinguer;
- coinvolgere la cittadinanza in iniziative culturali, commemorative e partecipative;
- raccogliere fondi e collaborare con istituzioni, associazioni e fondazioni per la realizzazione del murale e di attività collaterali.
“Questo murale – dichiarano i promotori – non sarà soltanto un omaggio a Berlinguer, ma un invito permanente a riflettere sui valori della politica come servizio, della moralità pubblica e della giustizia sociale. Sarà un segno di memoria che guarda al futuro, aperto a tutti i cittadini.”
Il Comitato è aperto a nuove adesioni e collaborazioni, invitando tutti coloro che condividono questi ideali a partecipare attivamente.
Per informazioni e adesioni:
- Comitato “Berlinguer tra Noi”
- Via Francesco Mazza 1, Manfredonia (FG)
- E-mail: berlinguertranoi@gmail.com
- Cell. 3488518477
“Provare lutto per qualcuno che non abbiamo mai visto implica una parentela vitale tra l’anima loro e la nostra. Per uno sconosciuto, gli sconosciuti non piangono” (Emily Dickinson)
Riccardi Angelo
Presidente Comitato “Berlinguer tra noi
4 commenti su "Nasce a Manfredonia il Comitato “Berlinguer tra Noi”"
Non offendete la memoria di un comunista vero
Almirante VIVE!
Totalmente contrario perché non se ne comprende l’opportunità. Mi chiedo quali meriti abbia avuto quest’uomo da meritarsi un murales. Allora Fanfani ed Evangelisti che imposero a Kennedy l’eliminazione dei Missili in Sicilia evitando la terza guerra mondiale li dobbiamo dichiarare santi con annesse statue. O a De Gasperibcisa dovremmo dedicare. Ma mi chiedo allo stesso Moto assassinato durante l’esercizio delle sue funzioni di parlamentare cosa dovremmo fare? Berlinguer ricordo che é morto per un malore non certo assassinato. credo che una via a Berlinguer sia piú che sufficiente. Altro no. Anche oerché dimostrerebbe ancora una volta l’arroganza della sinistra a Manfredonia.
@Giorgio:
Vafammokk’ tò e jiss’, fascio di merda