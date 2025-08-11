Edizione n° 5789

VOLANTE // Anziani al volante: si valuta una stretta sulle patenti per la sicurezza stradale
10 Agosto 2025 - ore  12:54

CRONACA // Morti per il botulino, due medici indagati in Calabria
10 Agosto 2025 - ore  09:50

Notte di San Lorenzo a Manfredonia: festa e delirio: "Risse, droga, alcool, e una ragazza minore in coma etilico"

DELIRIO Notte di San Lorenzo a Manfredonia: festa e delirio: “Risse, droga, alcool, e una ragazza minore in coma etilico”

Nella tarda serata, una minore ha perso conoscenza dopo aver abusato di alcolici. Le sue condizioni sono apparse subito gravi

Notte di San Lorenzo a Manfredonia: festa e delirio: “Risse, droga, alcool, e una ragazza minore in coma etilico” - COMBO SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – La Notte di San Lorenzo, attesa da molti come un momento di festa sulla spiaggia libera a Manfredonia, si è trasformata anche quest’anno in preoccupazione per la sicurezza dei più giovani.

Nella tarda serata, una minore ha perso conoscenza dopo aver abusato di alcolici. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato necessario l’intervento urgente del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento in ospedale per sospetto coma etilico.

L’episodio è avvenuto nella zona della spiaggia libera, in prossimità del Castello.

La notte, purtroppo, è stata segnata anche da risse tra gruppi di giovanissimi, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per riportare la calma.

Al termine dell’evento, lo scenario era tutt’altro che festoso: bottiglie rotte disseminate sulla sabbia e sulla scalinata di accesso, con evidenti rischi per l’incolumità dei bagnanti e dei passanti.

I residenti e alcuni frequentatori abituali della spiaggia hanno denunciato lo stato di degrado lasciato dalla notte di festa, sottolineando la necessità di controlli più serrati e di iniziative volte a sensibilizzare i giovani sui pericoli dell’abuso di alcol.

2 commenti su "Notte di San Lorenzo a Manfredonia: festa e delirio: “Risse, droga, alcool, e una ragazza minore in coma etilico”"

  1. I vigili devono fare il turno di notte! Non è possibile che la polizia locale lavori solo di giorno. Ci vuol tanto a capirlo???

Nessun campo trovato.