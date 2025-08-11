Edizione n° 5790

BALLON D'ESSAI

EREDITA' // Il rebus dell’eredità di Roberto Cavalli: debiti, yacht e una villa da 60 stanze
11 Agosto 2025 - ore  12:30

CALEMBOUR

MARE // Confcooperative: una settimana al mare costa in media 6.500 euro a famiglia
11 Agosto 2025 - ore  12:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Protesica a Manfredonia: quando la burocrazia allunga le attese

MANFREDONIA Protesica a Manfredonia: quando la burocrazia allunga le attese

Iter complessi, carenze di personale e nuove procedure di acquisto rallentano la consegna di ausili fondamentali per i pazienti fragili

OSPEDALE MANFREDONIA, INGRESSO ph statoquotidiano.it

OSPEDALE MANFREDONIA, INGRESSO ph statoquotidiano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Da anni il servizio protesico rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tanti cittadini che necessitano di ausili e dispositivi sanitari. In particolare, il settore è suddiviso in due aree principali:

  1. Protesica elenco 1 e 2 – comprende ausili per l’incontinenza, carrozzine, busti ortopedici e altri dispositivi come puntatori oculari, sollevatori e montascale.

  2. Protesica elenco 3 – riguarda apparecchiature sanitarie complesse, come ventilatori polmonari per pazienti tracheostomizzati e sistemi avanzati per il monitoraggio e la somministrazione di insulina nei pazienti diabetici.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’ospedale San Camillo di Manfredonia, a differenza di altri distretti più piccoli, un unico referente segue tutte le richieste relative a quattro comuni: Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant’Angelo.

Procedure e tempi di attesa

Il percorso per ottenere un presidio protesico segue regole precise stabilite dal nomenclatore tariffario nazionale. In molti casi, anche con una diagnosi specialistica già formulata, è necessario l’ok della commissione INPS per l’invalidità civile.
Il processo si articola in due fasi:

  • Sanitaria: presentazione della domanda, eventuale verifica INPS, valutazione da parte del medico autorizzatore, autorizzazione o diniego.

  • Amministrativa: identificazione del codice di gara (CIG), redazione della determina di affidamento, trasmissione dell’ordine tramite sistema NSO e rilascio dell’autorizzazione al paziente.

La normativa prevede un tempo massimo di 20 giorni lavorativi (circa un mese), ma nella pratica le attese possono superare i tre mesi.

Le criticità principali

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, negli ultimi anni si sono accumulati diversi fattori che rallentano le procedure:

  • Carenza di personale: pochi medici autorizzatori e mancanza di nuove figure in formazione.

  • Organizzazione interna: l’iter richiede molte fasi e controlli, e la gestione è concentrata su poche persone.

  • Modifiche alle procedure di acquisto: si è passati da ordini cumulativi annuali a determine separate per ogni paziente, aumentando i passaggi burocratici.

Questi elementi, sommati a ferie, assenze e rotazioni del personale, determinano ritardi significativi, con il rischio di compromettere la qualità della vita di pazienti che dipendono da tali ausili.

Un caso recente: il puntatore oculare

Un episodio riportato di recente sui media riguarda la richiesta di un “puntatore oculare” per una paziente con grave disabilità. La domanda, presentata a giugno 2025, ha subito rallentamenti poiché il dispositivo richiede una prescrizione specifica da parte di un medico fisiatra e una relazione dell’assistente sociale. La documentazione iniziale non rispettava tutti i requisiti, rendendo necessario un nuovo passaggio dallo specialista.

A ciò si sono aggiunte le tempistiche legate alle disponibilità del medico autorizzatore, le ferie estive e la complessità dell’iter. Secondo fonti interne al servizio, la pratica è ora conclusa e la paziente riceverà il dispositivo a breve.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.