Manfredonia. Da anni il servizio protesico rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tanti cittadini che necessitano di ausili e dispositivi sanitari. In particolare, il settore è suddiviso in due aree principali:

Protesica elenco 1 e 2 – comprende ausili per l’incontinenza, carrozzine, busti ortopedici e altri dispositivi come puntatori oculari, sollevatori e montascale. Protesica elenco 3 – riguarda apparecchiature sanitarie complesse, come ventilatori polmonari per pazienti tracheostomizzati e sistemi avanzati per il monitoraggio e la somministrazione di insulina nei pazienti diabetici.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’ospedale San Camillo di Manfredonia, a differenza di altri distretti più piccoli, un unico referente segue tutte le richieste relative a quattro comuni: Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant’Angelo.

Procedure e tempi di attesa

Il percorso per ottenere un presidio protesico segue regole precise stabilite dal nomenclatore tariffario nazionale. In molti casi, anche con una diagnosi specialistica già formulata, è necessario l’ok della commissione INPS per l’invalidità civile.

Il processo si articola in due fasi:

Sanitaria : presentazione della domanda, eventuale verifica INPS, valutazione da parte del medico autorizzatore, autorizzazione o diniego.

Amministrativa: identificazione del codice di gara (CIG), redazione della determina di affidamento, trasmissione dell’ordine tramite sistema NSO e rilascio dell’autorizzazione al paziente.

La normativa prevede un tempo massimo di 20 giorni lavorativi (circa un mese), ma nella pratica le attese possono superare i tre mesi.

Le criticità principali

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, negli ultimi anni si sono accumulati diversi fattori che rallentano le procedure:

Carenza di personale : pochi medici autorizzatori e mancanza di nuove figure in formazione.

Organizzazione interna : l’iter richiede molte fasi e controlli, e la gestione è concentrata su poche persone.

Modifiche alle procedure di acquisto: si è passati da ordini cumulativi annuali a determine separate per ogni paziente, aumentando i passaggi burocratici.

Questi elementi, sommati a ferie, assenze e rotazioni del personale, determinano ritardi significativi, con il rischio di compromettere la qualità della vita di pazienti che dipendono da tali ausili.

Un caso recente: il puntatore oculare

Un episodio riportato di recente sui media riguarda la richiesta di un “puntatore oculare” per una paziente con grave disabilità. La domanda, presentata a giugno 2025, ha subito rallentamenti poiché il dispositivo richiede una prescrizione specifica da parte di un medico fisiatra e una relazione dell’assistente sociale. La documentazione iniziale non rispettava tutti i requisiti, rendendo necessario un nuovo passaggio dallo specialista.

A ciò si sono aggiunte le tempistiche legate alle disponibilità del medico autorizzatore, le ferie estive e la complessità dell’iter. Secondo fonti interne al servizio, la pratica è ora conclusa e la paziente riceverà il dispositivo a breve.