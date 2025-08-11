Puglia, ANAS: per incidente, provvisoriamente chiusa la SS100 "di Gioia del Colle" a Mottola

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiuso al traffico un tratto della SS100 “Di Gioia del Colle”, a Mottola in provincia di Bari. Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 52,100, ha coinvolto tre autovetture ed un furgone.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato dal km 52,400 al km 44,500 lungo la viabilità di servizio adiacente con segnalazioni il loco. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile.