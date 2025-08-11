Edizione n° 5790

Home // Santa Maradona Football Club // Quote capocannoniere Serie A: Lautaro insidiato da Kean, occhio all’incognita Jonathan David 

KEAN Quote capocannoniere Serie A: Lautaro insidiato da Kean, occhio all’incognita Jonathan David 

Da Lautaro Martinez a Romelu Lukaku, quale centravanti quest'anno ha tutte le carte in regola e il miglior supporto per totalizzare il maggior numero di gol in Serie A?

Napoli guarda al futuro con David e tiene alta la posta per Osimhen

Jonathan David - Fonte Immagine: areanapoli.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Agosto 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //
Anche se il calciomercato è ancora apertissimo e nuovi colpi in entrata potrebbero ribaltare i pronostici sul nuovo capocannoniere della Serie A, i bookmakers hanno già le idee chiare sugli attaccanti che nella nuova stagione potrebbero trascinare la propria squadra macinando un gran numero di reti. Da Lautaro Martinez a Romelu Lukaku, quale centravanti quest’anno ha tutte le carte in regola e il miglior supporto per totalizzare il maggior numero di gol in Serie A?
Il nerazzurro Lautaro Martinez guida il gruppo dei favoriti nel confronto delle quote capocannoniere Serie A di Superscommesse: l’argentino, arrivato quinto nella classifica marcatori dello scorso anno con 12 gol, ha grande voglia di rivalsa e, da capitano, si aspetta che tutta l’Inter reagisca tornando in campo più motivata che mai lottando con determinazione su tutti i fronti.
Attenzione però, perché a scalpitare dietro il Toro c’è un grande protagonista della passata stagione, ovvero Moise Kean, che con 19 gol in maglia Viola si è preso il secondo posto della classifica marcatori 2024-2025. Per i bookies, inoltre, quest’anno c’è anche spazio per la mina vagante Jonathan David: il neoacquisto della Juventus è reduce dalle 16 reti segnate con il Lille nella scorsa Ligue 1.
Di seguito i maggiori indiziati per la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A 2025-2026:
Capocannoniere Serie A
Quota piú alta nel confronto Superscommesse
Lautaro Martinez
5.50
Moise Kean
6.50
Jonathan David
8.00
Marcus Thuram
13.00
Dusan Vlahovic
15.00
Romelu Lukaku
15.00
Ademola Lookman
17.00
Santiago Gimenez
17.00
Gianluca Scamacca
19.00
Nessun campo trovato.