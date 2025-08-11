Anche se il calciomercato è ancora apertissimo e nuovi colpi in entrata potrebbero ribaltare i pronostici sul nuovo capocannoniere della Serie A, i bookmakers hanno già le idee chiare sugli attaccanti che nella nuova stagione potrebbero trascinare la propria squadra macinando un gran numero di reti. Da Lautaro Martinez a Romelu Lukaku, quale centravanti quest’anno ha tutte le carte in regola e il miglior supporto per totalizzare il maggior numero di gol in Serie A?

Lautaro Martinez guida il gruppo dei favoriti nel confronto delle quote capocannoniere Serie A di Superscommesse: l’argentino, arrivato quinto nella classifica marcatori dello scorso anno con 12 gol, ha grande voglia di rivalsa e, da capitano, si aspetta che tutta l’Inter reagisca tornando in campo più motivata che mai lottando con determinazione su tutti i fronti. Il nerazzurroguida il gruppo dei favoriti nel confronto delledi Superscommesse: l’argentino, arrivato quinto nella classifica marcatori dello scorso anno con 12 gol, ha grande voglia di rivalsa e, da capitano, si aspetta che tutta l’Inter reagisca tornando in campo più motivata che mai lottando con determinazione su tutti i fronti.

Attenzione però, perché a scalpitare dietro il Toro c’è un grande protagonista della passata stagione, ovvero Moise Kean, che con 19 gol in maglia Viola si è preso il secondo posto della classifica marcatori 2024-2025. Per i bookies, inoltre, quest’anno c’è anche spazio per la mina vagante Jonathan David: il neoacquisto della Juventus è reduce dalle 16 reti segnate con il Lille nella scorsa Ligue 1.

Di seguito i maggiori indiziati per la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A 2025-2026:

Capocannoniere Serie A Quota piú alta nel confronto Superscommesse Lautaro Martinez 5.50 Moise Kean 6.50 Jonathan David 8.00 Marcus Thuram 13.00 Dusan Vlahovic 15.00 Romelu Lukaku 15.00 Ademola Lookman 17.00 Santiago Gimenez 17.00 Gianluca Scamacca 19.00