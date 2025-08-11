Rifiuti gettati dall’auto: multe fino a 18mila euro e arresto

Dal 9 agosto 2025 è in vigore il decreto-legge n. 116, che introduce sanzioni senza precedenti per chi getta rifiuti da veicoli in marcia o in sosta. Non sarà più necessario fermare l’automobilista sul fatto: basterà un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la multa. Il provvedimento punta a tutelare ambiente e sicurezza stradale, con pene che arrivano fino a 18mila euro, sospensione della patente e, nei casi più gravi, arresto.

Grazie alla modifica dell’articolo 15 del Codice della strada, le immagini di qualsiasi sistema di videosorveglianza, anche privato, possono essere utilizzate per identificare il veicolo. Una volta risaliti al proprietario tramite la banca dati della Motorizzazione, la sanzione viene notificata direttamente a casa. “Non è solo una questione di decoro urbano, ma di sicurezza – spiega Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona – un rifiuto può colpire un motociclista o causare frenate improvvise e incidenti”.

Il decreto distingue tra rifiuti non pericolosi e pericolosi. Per mozziconi di sigaretta o fazzoletti la multa può arrivare a 1.188 euro. Per lattine, bottiglie o sacchetti si va da 1.500 a 18.000 euro, con segnalazione alla Procura. In caso di lancio in aree sensibili come fiumi o zone protette, o di pericolo concreto per persone e ambiente, è previsto l’arresto fino a sette anni.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e penali, il decreto introduce misure accessorie: sospensione della patente fino a sei mesi, confisca del veicolo se aziendale (salvo che appartenga a terzi), responsabilità penale del titolare dell’impresa per omessa vigilanza, con pene fino a cinque anni e mezzo. Nei casi di rifiuti pericolosi, la reclusione varia da uno a cinque anni, fino a sei con aggravanti.

L’obiettivo è anche ridurre i rischi per la circolazione: un oggetto lanciato dall’auto può provocare incidenti gravi. Le telecamere, attive 24 ore su 24 e anche nei giorni festivi, sono destinate a diventare “sentinelle invisibili” contro comportamenti che danneggiano ambiente e sicurezza.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.