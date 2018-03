E non chiamatele questioni “borghesi”

Di:

L’USCITA nella sale cinematografiche, nonostante le numerose difficoltà produttive, dell’ultimo film di, “Bella addormentata”, e le ultime scelte del Cardinale, ripropongono con urgenza il dovere, ed anche il diritto, di un approfondimento del frettoloso e superficiale dibattito circa iche in ultima istanza chiamano in causa i principi etici e filosofici di ogni uomo.Sia ben chiaro, però, chedefinizione che lausò per connotare la discussione sulla regolamentazione del divorzio, scegliendo di dare preferenza a “ben altri” obbiettivi. Non a caso la proposta di legge sul divorzio era venuta cinque anni prima dal socialistae il Pci di fatto era rimasto sempre ai margini di tale dibattito, ostinandosi a chiamarla “borghese”, pretendendo (per fortuna senza riuscirci) di recidere violentemente dal dibattito pubblico la dimensione affettiva e familiare della “classe operaia”, che pretendeva di rappresentare compiutamente, quasi destinandola con spregiudicato cinismo ad occuparsi solo della propria busta paga., rappresentando un leit motif della tradizione del comunismo italiano almeno dagli anni ’40 del Novecento, trovando nel recente intervento dia Reggio Emilia l’erede diretto, che non si è pronunciato affatto su tematiche che comportino una netta scelta laica, come ci si aspetterebbe da un partito autodefinitosi democratico e di sinistra; tutto ciò va a corrodere o nel peggiore dei casi ostacolare quelle che comunemente si chiamano “conquiste civili”.Un esempio ci è dato daquando ricostruisce, in un articolo apparso su, come il Pci passò dal voto contrario in sede di commissione, al voto favorevole in seduta plenaria sull’articolo 7 della Costituzione che accetta l’integrazione dei Patti Lateranensi del 1929, poi consensualmente modificati, e purtroppo non semplicemente aboliti, dal socialistacon il c.d. Accordo di Villa Madama del 1984. Il professore di diritto, nonché socialistainterpreta la condotta del Pci come la volontà di “non provocare brusche fratture, e lasciare aperte le strade verso le mete sociali. Per ottenere questo sono pronti ad ogni transazione nel campo dei “princìpi”:; è ingenuità da giuristi prendere molto sul serio l’approvazione di un articolo, del quale, anche dopo averlo approvato, è sempre possibile rifiutare in sede politica le conseguenze”.In definitiva, questo leit motif che l’Italia si trascina dietro ormai da infiniti decenni non permette il confronto pubblico ed il dialogo aperto su questioni concrete quali la libertà di ricerca scientifica, la fecondazione assistita, (con il dibattito sulla legge 40 recentemente bocciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la stessa Corte che ha ripetutamente condannato l’Italia per le aberrazioni prodotte e che continua a produrre in tema di giustizia, ad incominciare dalle carceri),Il considerare l’affermazione e il riconoscimento dei princìpi di libertà individuale fondativi di una moderna ed avanzata democrazia, cardini di una virtuosa, laica, evoluzione civile e sociale che include indissolubilmente quella economica non è reso vieto perché inattuale, ma perché vietato da questo insano “miopismo” che affligge ormai intere generazioni di politici italiani (e di addetti all’informazione), invalidati irrimediabilmente dalla loro smania di compromesso, evitando così di riportare in cima alle priorità le questioni attinenti le libertà ed i diritti civili di ognuno di noi. Alla luce dei più moderni dibattiti sorti (ed in alcuni casi dolosamente occultati) in seno anche ad Istituzioni come la Chiesa cattolica,In questo è facilmente osservabile lo scollamento di quasi tutta la classe politica dai bisogni reali, contingenti, quotidiani della cittadinanza con la conseguente assenza di legittimazione derivata da una totale mancanza di rappresentatività.entrata in vigore nel settembre del 2009, basata sul principio di autodeterminazione riconoscendo in quest’ultimo un valore di estrema importanza. Questo a dimostrare che i diritti civili e le libertà individuali costituiscono la terra fertile in cui l’apparato radicale di qualsiasi società può svilupparsi armoniosamente e proficuamente.. Una scelta di libertà, di dignità, che solo un uomo libero da condizionamenti che non siano quelli della propria coscienza e della propria volontà può avere il potere di compiere.. Questo vuol dire che il Cardinale Martini, per rifiutarsi legalmente di sottoporsi a quel trattamento, avrebbe dovuto rimanere cosciente fino all’ultimo istante di vita. Se così non fosse stato, il medico avrebbe potuto prendere iniziative anche contro la sua volontà.Rileggendo le sue parole scritte sul Corriere della sera nel 2007 in un articolo dal titolo “La medicina e le mani di Dio. Il giudizio della persona è centrale” possiamo semplicemente renderci conto che un diretto collaboratore delun pastore della Chiesa cattolica, quindi un degno, nonché dignitoso rappresentante della teologia cattolica, conferisce assoluta importanza al giudizio della singola persona, del singolo individuo, in tema di fine vita: “Emerge così chiaramente che quell’espressione «nelle tue mani » non si riferisce soltanto ad altri, ma tocca anche in prima persona ciascuno di noi, che sente di essere «nelle proprie mani». Così vengono a collegarsi i due elementi, cioè la forza della medicina e il sapiente e prudente giudizio della persona. I progressi dell’arte medica potrebbero portare avanti per molto tempo, usufruendo di macchine spesso complicate, anche una esistenza senza più coscienza né contatti con il mondo circostante, ridotta a pura vita vegetativa. Qui interviene il giudizio prudenziale non solo del medico, ma anzitutto della persona interessata o di chi ne ha la responsabilità, per distinguere tra mezzi ordinari e mezzi straordinari e decidere di quali mezzi straordinari vuole ancora servirsi." Questa visione, in ultima analisi liberale, è totalmente rovesciata nel disegno di Legge prodotto da questo Parlamento che ha la pretesa di regolamentare la materia.o, se è il caso, il proprio dissenso in un pubblico ed aperto dibattito, tutto questo, se confrontato con i problemi legati all'occupazione o all'economia, cioè con quello che ordinariamente viene inteso come prioritario,essendo la linfa di una civiltà evoluta; lo sviluppo è un processo di espansione delle libertà reali di cui godono gli esseri umani, nella sfera privata, come in quella sociale, economica e politica.