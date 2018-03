Di:



Toscana e Calabria, coordinata dalle Procure Distrettuali Antimafia di Firenze e Reggio Calabria. Firenze – DALLE prime luci dell’alba è in corso una operazione a contrasto della criminalità organizzata tra, coordinata dalle Procure Distrettuali Antimafia di Firenze e Reggio Calabria. Le indagini, condotte per oltre due anni dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pistoia e del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, si sono concluse con l’arresto di 5 soggetti ed il sequestro penale di un ingente patrimonio illecito del valore di oltre 43,8 milioni di € in Toscana ed in Calabria. La vasta operazione odierna vede impegnati, nella sua fase esecutiva, anche Reparti della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Catanzaro e Lamezia Terme. Contestualmente, i medesimi soggetti e l’ingente patrimonio vengono colpiti da sequestro di prevenzione patrimoniale antimafia sulla base di indagini effettuate congiuntamente dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria e dai finanzieri del Nucleo PT di Pistoia e del G.I.C.O. di Firenze. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 odierne presso il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza di Firenze (via Valfonda 17). Saranno presenti: i Procuratori Capo della Repubblica presso i Tribunali di Firenze – Dott. Giuseppe Quattrocchi – e Reggio Calabria – Dott. Federico Cafiero De Raho –; il Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza – Gen. D. Giuseppe Vicanolo – ed il Capo Centro della DIA di Reggio Calabria – Col. Gianfranco Maria Ardizzone. Redazione Stato@riproduzioneriservata Interessi ‘ndrangheta in Toscana, 6 arresti, sequestri 43.8 mln ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.