OM Carrelli, M.Rizzi: vergognoso licenziamento lavoratore

Bari – “IL licenziamento in tronco del lavoratoreè sicuramente un vergognoso atto di ritorsione della direzione dell’. E’ a dir poco strano che questo lavoratore che per quindici anni non ha mai avuto nemmeno un richiamo verbale di colpo veda ricevere negli ultimi due mesi otto lettere di contestazione e un licenziamento. Noi siamo più che convinti che il licenziamento sia da attribuire al fatto cheabbia più volte denunciato problemi di sicurezza che affliggono i lavoratori sul luogo di lavoro specie nel reparto della movimentazione ferroviaria dove è rimasto ucciso“.

“La lotta contro i soprusi padronali spesso porta alla ritorsione aziendale, come nel caso di Marco e di altri operai che non hanno mai voluto chinare la testa davanti ai Riva e ai suoi prestanome come lo stesso Bondi. Noi esprimiamo solidarietà a Marco, appoggiamo la lotta serrata di questi giorni dei lavoratori, ne chiediamo l’immediata riassunzione, come quella dei lavoratori della ditta esterna Emmerre. I Riva e i loro prestanome continuano a far danni ambientali e a colpire i lavoratori. Per questo siamo sempre più convinti che l’Ilva vada nazionalizzata senza indennizzo, riconvertita e gestita direttamente dai lavoratori”. Lo dicono in una nota Michele Rizzi, Coordinatore regionale di Alternativa comunista e Francesco Carbonara – Portavoce Presidio Om carrelli Bari.

