Relaz. 2013, Corte Conti su Parco: “Consiglio direttivo scaduto nel 2008, manca Direttore di nomina Ministeriale”

Roma – “(..) Il Parco nazionale del Gargano è stato istituito con D.P.R. 5 giugno 1995, con il fine principale di tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell’area protetta. Il Piano del Parco, pur deliberato dalla Comunità del Parco nel 2010 e confermato dal Commissario straordinario, risulta ancora in fase di approvazione presso la Regione Puglia. Il Regolamento ed il Piano Pluriennale Economico Sociale non sono stati ancora sottoposti alle procedure regionali per la loro approvazione. La Comunità del Parco non si è mai riunita nel 2013.

Il Consiglio direttivo è scaduto il 21 maggio 2008. A tale riguardo l’ente, su sollecitazione della Corte, ha provveduto a designare con delibera n. 2/2013 i propri rappresentanti ma, ad oggi, attende la nomina dei rappresentanti di competenza del Ministero dell’ambiente, delle politiche agricole, delle Associazioni ambientaliste e dell’ISPRA.

La Corte, come nel referto precedente, ribadisce l’anomalia di detta situazione, considerato che l’organo determina l’indirizzo programmatico dell’Ente definendo gli obiettivi da perseguire.

Il Parco, dall’ottobre 2010, è sprovvisto del Direttore di nomina Ministeriale. Il conto consuntivo 2013 non è stato approvato dall’Ente entro il termine di legge del 30 aprile dell’anno successivo (art. 38, co. 4, DPR cit.). Relativamente alla ritardata approvazione del conto consuntivo in esame la Corte, anche in considerazione della ripetitività del fenomeno, richiama l’Ente al puntuale rispetto della normativa in materia”.

E’ quanto emerge dalla “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente Parco Nazionale del Gargano – 2013 – ” come emerge dal provvedimento del 28.04.2015, della Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti – relatore consigliere Stefano Castiglione.

“Dall’esame dei principali risultati gestionali emerge una situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente Parco in sostanziale peggioramento”, è scritto ancora nella citata relazione della Corte dei Conti.

“L’esercizio 2013 si è chiuso, con un disavanzo di competenza di euro 566.576 (-226,0%) ed un avanzo economico di euro 1.741.006 (-58,14%), entrambi in diminuzione rispetto al 2012. Va peraltro evidenziato che la quota prevalente di entrate correnti è costituita dai trasferimenti statali (pari al 98,4% del totale per l’esercizio in esame), sui quali grava la quasi totalità della spesa di parte corrente, di cui la parte maggiore è assorbita da quella istituzionale e da quella per il personale. I contributi correnti degli enti territoriali, sono pari allo 0,6%”.

“La quota dell’autofinanziamento rapportata al quadro complessivo delle entrate correnti costituisce soltanto lo 0,7% del totale consentendo la copertura di una parte trascurabile della spesa corrente. L’analisi delle spese correnti pone in evidenza per l’esercizio in esame che nel rapporto di composizione l’incidenza delle spese per il personale in attività di servizio è pari al 40,96% del totale delle spese, in diminuzione del 6,8% sul 2012. Le spese istituzionali, che rappresentano il 33,40% del totale della spesa corrente, registrano un incremento del 31,7% nel 2013. La quasi totalità dei residui attivi, che al termine del 2013 registrano una diminuzione del 16,83%, è costituita da crediti che l’Ente vanta nei confronti dello Stato e di altri soggetti pubblici (euro 2.449.462). La massa dei residui passivi, registra una significativa flessione nel 2013 attestandosi al valore di euro 6.214.458 (-20,08%).

“La situazione amministrativa, al 31 dicembre 2013, mostra una giacenza di cassa pari a euro 14.380.805, indice di una elevata liquidità, ed un avanzo di amministrazione che presenta un incremento attestandosi a euro 10.615.809. Il conto economico registra un avanzo pari ad euro 1.741.006 (-58% rispetto all’esercizio precedente). Si rileva come il valore della produzione sia inferiore ai costi della produzione: l’equilibrio si riscontra solo grazie alle sopravvenienze attive che, nel confronto con l’esercizio precedente, risultano peraltro dimezzate. Il patrimonio netto di euro 14.300.724 (+13,86%) rispetto al 2012”.

