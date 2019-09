Capitanata. Nuovi orizzonti per gli interventi assistiti con gli animali

Di:

Dopo il successo del Corso di formazione in IAA, organizzato dalla Asl di Foggia e terminato lo scorso novembre, che ha visto la partecipazione di circa 80 operatori tra Referenti di Progetto, Medici Veterinari, Coadiutori del cavallo e Coadiutori del cane, prenderà il via il nuovo percorso in IAA (A.A. 2019/2020), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 30/05/2019.

Il Corso di formazione si omologa alle ultime Linee Guida Ministeriali sancite dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome (15 marzo 2015), nelle quali si conviene garantire la corretta modalità di svolgimento degli IAA al fine di tutelare la salute dell’utente, il benessere dell’animale impiegato, e di favorire la corretta relazione uomo-animale nei tre diversi ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli animali (EAA), Attività Assistita con gli Animali (AAA). Il percorso formativo si basa sulle ricerche e risultati ottenuti dalla sperimentazione ufficiale, prima nel centro-sud Italia, effettuata dalla ASL di Foggia, che ha permesso di stabilire con scientificità l’efficacia di un percorso riabilitativo a livello emotivo, relazionale e di integrazione soprattutto per quanto concerne i Disturbi dello Spettro Autistico.

Questa seconda edizione del corso prevede il partenariato della Asl di Foggia e della Asl di Benevento, avendo come referenti scientifici rispettivamente il Dott. Luigi Urbano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia nonché membro del Comitato scientifico dell’Engea, e il Dott. Tommaso Zerella, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento. Obiettivo del corso formativo sarà quello di formare figure professionali altamente qualificate, ciascuno secondo le specifiche competenze, capaci di operare in una equipe multidisciplinare, a favore di categorie di utenze fortemente svantaggiate.

Il corso si svolgerà da settembre 2019 a giugno 2020 per un totale di circa 420 ore, comprendendo, come da Linee Guida, un Corso propedeutico, un Corso base e un Corso avanzato, nei quali sono previste lezioni frontali, laboratori pratici, stage e visite guidate.

In particolare, il Corso base, specifico per le diverse figure professionali, sarà differenziato in:

Corso base per Coadiutore cane/coniglio

Corso base per Coadiutore cavallo

Corso base per Medici Veterinari

Corso base per Responsabili di progetto e Referenti di intervento

Con grande orgoglio, come nella scorsa edizione, il Corso per Coadiutore per cavallo verrà affidato ad alcuni formatori dell’Engea.

Il percorso formativo è stato progettato tenendo conto dei risultati raggiunti dagli interventi effettuati nel corso degli anni, mediante l’ausilio degli animali, presso la Asl di Foggia, sulle persone affette da disagio psichico e fisico e su coloro che vivono condizioni di marginalità sociale. “Questo Progetto”, ha sottolineato il Dott. Urbano, “è stato fortemente voluto e ha dimostrato anche agli scettici gli enormi risultati e progressi ottenuti con i bambini affetti da disabilità, determinando per la stessa struttura sanitaria una riduzione dei costi e minori prescrizioni farmacologiche”. Il Dott. Urbano ha ulteriormente aggiunto che i fattori determinanti per la buona riuscita degli interventi sono stati l’amore incondizionato, che i nostri amici animali sanno dare, e la capacità relazionale con gli utenti dell’intera equipe che ha operato.

Unicamente nel suo genere, il Corso prevederà, come nello scorso anno, un Seminario sull’utilizzo delle IAA nelle situazioni di emergenza, al quale prenderanno parte sia i rappresentanti della Protezione civile regionale, che formeranno i discenti sulla organizzazione di questa, sia gli specialisti che intervengono nelle situazioni di emergenza, fornendo supporto psicologico sia nelle fasi di emergenza che di post-emergenza alle popolazioni colpite e ai loro soccorritori, avvalendosi dell’ausilio degli animali. Tale approccio è alquanto innovativo in quanto non esistono ad oggi in letteratura piani di intervento specifici. L’importanza di considerare anche alcuni fattori all’interno dei Piani di emergenza, quali la relazione che sussiste tra le vittime colpite e i loro animali, consente sia di far si che queste mettano in atto comportamenti adeguati e non a rischio per se e per gli altri in condizioni di emergenza, sia di ripristinare più facilmente il loro equilibrio emotivo, sia di prendere in considerazione quelle fasce più deboli della popolazione (anziani, bambini con disagio psico-fisico o persone che vivono in condizioni di marginalità sociale) che hanno con il proprio animale quel legame affettivo e supportivo, la cui scomparsa o morte potrebbe aggiungere ulteriori aggravanti alla condizione di emergenza in atto.

Ci auguriamo che, visto il successo conseguito lo scorso anno e vista l’efficacia che queste nuove frontiere di intervento stanno dimostrando scientificamente e operativamente, sempre più operatori siano formati e abilitati ad operare con categorie di persone svantaggiate.