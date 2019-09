“Ci voglio credere” la Puglia tra contraddizioni e speranze  nel romanzo di Giovanni Forte 

Di:

La storia di una famiglia spaccata, e uno spaccato della Puglia. Franco e Michele Leonetti sono due fratelli agli antipodi, uno scappa l’altro resta nella sua terra. Entrambi dovranno farci i conti. A Franco non basterà una laurea in ingegneria per avere un lavoro al suo ritorno, a Michele non basterà il successo negli affari per sentirsi parte di un sistema. Alle loro spalle una madre con problemi di salute, un padre in galera e nonno Lillino, la tradizione e la fiducia: la Puglia sta cambiando.

Tra i muri a secco, i santi e la terra, le storie attraversano anche i percorsi accidentati dell’illegalità e della disperazione.

«Il cambiamento senza lavoro non esiste». È la frase di uno dei protagonisti che rimbomba nel vissuto, nell’attualità di una regione, la Puglia, che appare come uno scenario sempre in bilico tra bellezza, fiducia e orrore: la criminalità organizzata, l’inquinamento, l’opacità che rende inquietanti gli interessi attorno al ciclo dei rifiuti incombono su un paesaggio umano, naturale e urbano che suscita meraviglia, genera speranze, alimenta il senso di identità e di appartenenza di chi, nonostante tutto, non vuole rassegnarsi.

Questo ritratto del sud, insieme brutale e incantevole, è il nuovo romanzo di Giovanni Forte dal titolo “Ci voglio credere”.

L’autore, segretario generale dello SPI Puglia, presenterà il suo libro venerdì 13 settembre a Manfredonia, alle ore 18,15, presso le Fabbriche ex Convento di San Francesco (via San Francesco). A illustrare il romanzo e a dialogare con l’autore, l’on. Franco Mastroluca, mentre l’attore e regista Gigi Giuffrida ne leggerà alcune pagine. L’evento sarà coordinato dal giornalista Michele Apollonio.