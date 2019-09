Concorso per 2445 OSS, tutto pronto per la prova orale

Di:

DIARIO PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONE PUGLIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 2.445 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” (CATEGORIA B – LIVELLO ECONOMICO BS).

Si informano i candidati al CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE PER LA COPERTURA DI N° 2.445 POSTI DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO”, che:

• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia, in accordo con le altre Aziende della Regione Puglia coinvolte nella procedura in intestazione, ha stabilito di svolgere la prova orale avvalendosi di n. 20 sottocommissioni di supporto alla commissione centrale esaminatrice nominata con deliberazione del D.G. 901/2018;

• l’Azienda ha provveduto, in prima verifica, a validare i titoli di punteggio dichiarati dai candidati in piattaforma ed, eventualmente, a ricalcolare il punteggio assegnato (come esplicitato più volte con precedenti avvisi l’Azienda non ha aggiunto o modificato in alcun modo quanto dichiarato dai candidati negli specifici campi di rilevazione dati dagli stessi compilati con il form on-line di presentazione della domanda di partecipazione, ma solo verificato quanto dichiarato e proceduto alla relativa validazione o invalidazione del dato autocertificato);

• il giorno 07.08.2019 è stata sorteggiata la lettera “Z”, quale lettera di partenza per la programmazione delle prove orali; • le domande prodotte ed utilizzate per il sorteggio e quindi somministrate per la prova orale sono formulate, così come avvenuto per la prova pratica, adoperando i testi di esercitazione ai concorsi pubblici per OSS delle principali case editrici, ciò al fine di garantire la migliore preparazione possibile dei candidati; ù• superano la prova orale e si considerano idonei tutti i candidati che avrannoottenuto il punteggio minimo di 21/30esimi;

• per esigenze organizzative e logistiche la prova orale si svolgerà in più turni, pertanto i sigg. candidati sono pregati di presentarsi con puntualità ed esclusivamente negli orari previsti per il proprio turno;

• l’assenza del candidato alla prova, sarà considerata rinuncia al concorso;

• ciascun candidato dovrà presentarsi, presso la sede d’esame secondo l’ordine di convocazione, munito di un documento di identità in corso di validità e consegnare presso la sede d’esame la “documentazione in fotocopia” comprovante quanto dichiarato ed autocertificato in piattaforma al fine di permettere alla commissione esaminatrice di effettuare una ulteriore verifica dei titoli dichiarati (confrontando la documentazione con quanto dichiarato e validato con la prima verifica).

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà la oggettiva impossibilità, da parte della commissione, di rendere definitivo e valido il punteggio dei titoli. Pertanto, la suddetta circostanza determinerà la mancata inclusione del candidato nella graduatoria generale finale di merito fin quando non si provvederà alla consegna della citata documentazione, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 12/12 p.v..

Non si darà luogo ad alcuna altra forma di convocazione e la presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.

LA PROVA ORALE SI SVOLGERÀ PRESSO LA FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1 – 71121 FOGGIA (FG), PADIGLIONE 19, DAL GIORNO 14/10/2019 AL GIORNO 12/12/2019, SECONDO IL SOTTO INDICATO TASSATIVO CALENDARIO.

N.B. SI ESORTANO I CANDIDATI A VERIFICARE LA PRESENZA DEL PROPRIO NOMINATIVO ED IL RELATIVO TURNO DI PROVA (GIORNO ED ORA) ALL’INTERNO DELL’ELENCO. PER I COGNOMI CON L’APOSTROFO OVVERO COMPOSTI DA DUE PAROLE L’ORDINE ALFABETICO È STABILITO COME SE L’APOSTROFO O LO SPAZIO NON VI FOSSE (AD ESEMPIO: “D’AMELIO SI LEGGE DAMELIO” E “DE GIORGI SI LEGGE DEGIORGI”).

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Dott.ssa Marilena MARCHESE

ALLEGATI

CALENDARIO PROVE DI ESAME CONCORSO O.SS