Conte bis, fiducia anche dal Senato. In aula è bagarre (VIDEO)

Roma. Dopo quella ottenuta alla Camera, fiducia anche al Senato per il Governo “Conte bis”: 169 i voti favorevoli, 8 in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di “quota 161”.

Per il secondo giorno consecutivo – come riporta l’Ansa – anche l’Aula di Palazzo Madama si trasforma in un ring tra Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini.

Un duello che va in scena con il concorso di un’agguerrita tifoseria della Lega che ha fatto il suo esordio con la leghista Lucia Borgonzoni la quale ha esibito in Aula una maglietta che esortava: “Parliamo di Bibbiano!”. Nonostante il tentativo della presidente Elisabetta Alberti Casellati a far abbassare i toni, sospendendo anche la seduta, cori hanno scandito i lavori in Parlamento. Urla e grida che inneggiavano ad “elezioni, elezioni!”, che irridevano il Pd su Bibbiano e lo stesso premier, accolto in Aula all’urlo di “traditore!” e poi “dignità!”, uomo “senza onore”. Salvini, dalla piazza di lunedì è passato oggi all’attacco dallo scranno vellutato di palazzo Madama. Lo riporta l’Ansa.