Manfredonia, aumento tariffe mensa scolastica: proteste cittadino

Di:

“Buongiorno, desidero sottoporvi una riflessione riguardo l’aumento delle tariffe servizio mensa nelle scuole di Manfredonia per quest’anno scolastico. Con la Delibera di G.C. n 36/2019 è stato rimodulato il costo dei pasti e, a leggere le motivazioni, non vi sono giustificazioni concrete dettate da ricerca di mercato o preventivi da parte di ditte specializzate nel servizio refezione, solo una impellente necessità di aumentare le tariffe perché il servizio è oneroso. In mancanza di tale documentazione però, le tariffe sono schizzate per la prima fascia con un aumento del 200%, per la seconda del 52%, mente per la terza è sostanzialmente invariato. Come fruitori vogliamo anche pagare ma il giusto, avete mai visto cosa mangiano i bambini a scuola?

Con 3,50€ al giorno si può fare meglio, fatto sta che è una ulteriore aggravio di spesa per le famiglie che sono costrette a lasciare i bambini fino al primo pomeriggio per esigenze lavorative. Grazie per l’attenzione”.

(Manfredonia, 11 settembre 2019)