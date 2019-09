Manfredonia, spaccio droga: 50enne arrestato in flagranza di reato

Di:

Manfredonia, 11 settembre 2019. Arresto in flagranza dei Carabinieri, a Manfredonia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di Falcone Michele, 50enne inoccupato del posto, con precedenti di polizia, sorpreso in possesso di quasi sei grammi di cocaina, oltre a tutto il materiale da taglio e confezionamento. Al termine delle formalità di rito Falcone è stato posto agli arresti domiciliari.

Redazione StatoQuotidiano.it