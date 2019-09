Michele Apollonio “E il Partito Democratico di Manfredonia che dice, che fa?”

Di:

Manfredonia, 11 settembre 2019. E IL PARTITO democratico sipontino che dice, che fa? E’ la domanda che i manfredoniani vanno insistentemente ponendo in questa fase molto agitata della politica locale dopo le vicende romane che hanno portato alla sostituzione della Lega di Salvini con il Partito Democratico di Zingaretti come partner del Movimento 5 Stelle di Di Maio e dunque alla nascita di un diverso governo da quello di 14 mesi fa. Un Pd sul quale si sono scagliate le dichiarazioni di fuoco dei rappresentanti pentastellati che hanno ribadito le accuse reiterate in questi ultimi anni.

LA RISPOSTA ad una legittima e opportuna domanda, è il più completo silenzio dei “dem”. E del resto chi dovrebbe parlare? Il Pd locale è, come noto, vacante di un segretario dal giugno scorso, dopo le dimissioni della segretaria Michela Quitadamo, accompagnate da aspre accuse all’establishment dominante e messo in crisi dalle dimissioni cui è stato costretto il sindaco Riccardi espressione Pd, con tutto quel che è seguito e soprattutto per quello che si agita sulla testa dei cittadini. Un Pd in disarmo da tempo, abbandonato dal suo elettorato (secondo l’autore del testo,ndr), che nelle ultime consultazioni elettorali ha evidenziato tutto il forte dissenso verso quanti hanno rappresentato quel partito.

(…), è stato il consigliere regionale Paolo Campo, “il dem col cerino in mano”, a riconoscere che “È tempo di assumersi le proprie responsabilità e prendere atto degli errori commessi. Bisogna ripartire da una classe dirigenti nuova. Largo ai giovani”. Un appello fino ad ora rimasto solo nelle intenzioni.

IMPERVERSANO invece le bordate dal settore 5 stelle, ma non solo, contro il governo giallo-rosso a guida Conte, con un occhio a quel che potrà accadere a Manfredonia in riferimento ai responsi della commissione antimafia. Molto se non tutto dipenderà da quelle decisioni.

“DOPO diversi mesi – interviene Italo Magno di Manfredonia Nuova – dall’avvio delle indagini della Commissione per accertare la collusione di nostri amministratori con la mafia, non è stato ancora battuto un colpo; né si riesce a sapere quale destino toccherà a Manfredonia e quando si voterà. Tutto tace. La nostra speranza – accenna – vorrebbe che questo governo di nuovo conio, faccia il suo dovere a tutela della legalità; inoltre, che il PD, dopo la batosta delle ultime elezioni, capisca che occorre cambiare, per non scomparire; abbandoni le protezioni al mercimonio, all’arroganza, all’illegalità”. E rivolto alle Cinque stelle <ci aspettiamo la coerenza mancata per l’Ilva, la TAP, la Tav, al No all’Energas”.

SCETTICISMO sul prosieguo del governo Conte, esprime Cristiano Romani di Forza Italia. “Sono stati già dimenticati gli insulti, le querele, le invettive che esponenti del Pd e Cinque stelle si sono lanciati fino a dieci giorni fa? La fuoriuscita di consiglieri dal Movimento, certifica il dissenso verso la combine governativa. La dice lunga – evidenzia – la necessità di istituire in seno alla coalizione di un “Coordinamento anti conflitti” con il compito di prevenire e dirimere le liti e i dissensi tra i due alleati prima che arrivino ai vari livelli di governo”.

Michele Apollonio