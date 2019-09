Parco Gargano – Legambiente: successo iniziativa “Parchirifiutifree “

Di:

Quest’anno Legambiente e il Parco Nazionale del Gargano propongono l’iniziativa Parchirifiutifree per sensibilizzare sulla presenza e la gestione dei rifiuti nei Parchi e nelle aree protette, attraverso la mobilitazione e la partecipazione dei cittadini ad attività di pulizia dei luoghi simbolici e di pregio del nostro Paese. Parchirifiutifree mira anche alla sensibilizzazione delle istituzioni locali sull’importanza dei temi dell’economia circolare e della gestione differenziata dei rifiuti, la riduzione dell’uso della plastica e la sperimentazione di azioni per prevenire l’abbandono dei rifiuti nel territorio. L’obiettivo di questa campagna è, dunque, quello di stimolare cittadini, turisti e amministratori locali a riflettere sugli stili di vita e sulle corrette attività quotidiane promuovendo azioni di cittadinanza attiva volte a combattere e prevenire la diffusione dei rifiuti e di altri detrattori ambientali che causano o favoriscono la perdita di biodiversità e il degrado dell’ambiente nelle aree protette.

La campagna Parchiifiutifree per il Gargano si propone di migliorare, attraverso una serie di attività di cittadinanza attiva nel territorio del Parco nazionale del Gargano, la conoscenza dei cittadini e delle istituzioni locali sulle problematiche della gestione dei rifiuti solidi urbani e sui danni che crea l’abbandono dei rifiuti, in particolare sulla perdita di biodiversità. La campagna sarà realizzata nei Comuni del Parco nazionale del Gargano e consiste in azioni di pulizia e di possibili monitoraggi sui rifiuti abbandonati con la classificazione degli stessi, secondo le tabelle già utilizzate per i monitoraggi legati alle iniziative di Puliamo il Mondo.

A Manfredonia Legambiente, con il Centro di recupero Tartarughe marine, attivo dal 2006 sui temi della tutela ambientale e della biodiversità, vuole promuovere una giornata di attività nell’ambito del progetto Parchirifiutifree in occasione anche del Fridays for future del 27 settembre 2019. Lanciamo un appello a tutte le associazioni, i cittadini, le scuole che vorranno raccoglierlo, per organizzare insieme una giornata dedicata alla nostra città e al nostro territorio. Per informazioni contattare il 347/5085535