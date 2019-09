San Severo. Tutti i nomi dei presenti alla alla manifestazione contro l’omofobia

Di:

San Severo. Come preannunciato si terrà il 13 settembre 2019 la pubblica manifestazione organizzata dall’Associazione “La parola che non muore” contro l’omofobia. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di San Severo, è promosso dall’associazione che da sempre è impegnata contro l’omofobia e qualsiasi discriminazione in base all’orientamento sessuale ed all’identità di genere.

Il programma della manifestazione prevede il raduno alle ore 17,00 in Piazza Allegato, da cui partirà un corteo lungo Corso Gramsci, Via M. Tondi, Via A. Minuziano, Piazza Incoronazione, Via T. Solis per concludersi sempre in Piazza Allegato, ove ci sarà un pubblico dibattito, con la presenza, quali testimonial, di esponenti della politica, della cultura e dello spettacolo.

Il programma prevede l’intervento di: FRANCESCO MIGLIO, Sindaco di San Severo; MASSIMO ARCANGELI e ANTONELLO SANNINO, omofobi del mio Stivale e Comitato Arcigay Antinoo (Napoli); VLADIMIR LUXURIA, attivista del movimento LGBTI; ROSSELLA CAPOZZI, referente per l’osservatorio LGBTI di Capitanata contro le discriminazioni; IVANA PALIERI, segretaria nazionale della Rete Genitori RAINBOW; ALESSIA BAUSONE, giurista; GENNARO CASALINO, uno dei due ragazzi omosessuali discriminati nel 2007 a Ricadi (VV), in una vicenda analoga a quella recente di San Severo delle scorse settimane. Parteciperanno anche il Comitato Arcigay di Foggia (“Le Bigotte”), la Cooperativa Il filo di Arianna e l’Associazione “GIOVANNI PANUNZIO, EGUAGLIANZA, LEGALITÀ, DIRITTI”.

LA CITTADINANZA È INVITATA.

SAN SEVERO, 11 settembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo