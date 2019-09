XFactor 13: Giuria completamente rinnovata

Di:

Rivoluzione in casa X Factor. Per la tredicesima edizione ancora una volta condotta da Alessandro Cattelan, la giuria è stata completamente rinnovata. Resta solo l’inossidabile e insostituibile, come l’ha definita il capo autore Lorenzo Mieli durante la conferenza stampa di ieri, Mara Maionchi. Sul banco dei giudici giovedì 12 settembre siederanno Malika, Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica. I traders di Stanleybet.it preferiscono non sbilanciarsi, e in attesa di vederli all’opera, la quota sul Vincente è uguale per tutti a 3,75.

Ida Di Grazia

