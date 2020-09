Foggia, sanzioni e controlli della Pl al ‘Mercato del Venerdì” (FOTO)

Foggia, 11 settembre 2020. Anche questo venerdì il Comando di Polizia Locale di Foggia ha effettuato mirati controlli antiabusivismo commerciale, rispetto delle norme del Codice della Strada, di polizia Annonaria e rispetto delle norme anticontagio da coronavirus.

Gli agenti, infatti, questa mattina, durante i servizi di viabilità e rispetto delle norme del Codice della Strada, hanno allontanato alcuni parcheggiatori abusivi dalle aree parcheggio tra via Bonante e via Miranda e via Grassi e via Miranda e sanzionato due parcheggiatori abusivi così come prevede l’art. 7/comma 15bis Codice della Strada. Sono state decine le infrazioni accertate e sanzionate relative alle soste irregolari prevalentemente in via Libero Grassi e via Miranda.

I controlli hanno riguardato, anche questa settimana, il rispetto delle norme del Codice del Commercio e le misure anticontagio da covid-19 avvalendosi della efficace collaborazione di personale addetto al Safety and Security.