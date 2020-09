I Portieri Under, classe 2002 del Manfredonia Calcio (VIDEO)

Manfredonia, 11 settembre 2020. Due future promesse del Manfredonia Calcio 1932, i portieri under, classe 2000 Vitulano Jonathan e Francesco Clemente, prodotti, entrambi del settore giovanile.

Il primo, figlio d’arte, dopo diverse anni come attaccante, subisce l’influsso paterno e decide di retrocedere tra i pali mentre il secondo, lo rifilano in porta gli amici di infanzia a causa della sua imponente struttura fisica. Appena 18 anni e tanti sogni da realizzare ma il primo, quello di allenarsi con la prima squadra in eccellenza è già stato raggiunto.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 11 settembre 2020