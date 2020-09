Il Foggia guadagna la serie C, ma il futuro è incerto

Foggia, 11 settembre 2020. Nessuna novità rispetto a quanto deciso dieci giorni fa dal Tribunale Federale: retrocessione per il Picerno e penalizzazione di 5 punti per il Bitonto, da scontare nella stagione appena conclusa. Anche la Corte Federale d’Appello apre le porte della Serie C per il Calcio Foggia 1920, respingendo il ricorso della società lucana e pugliese, confermando quanto, appunto, deciso dal Tribunale Federale.

Il Foggia Calcio, ora dovrà lavorare alacremente per allestire in organico competitivo per affrontare il difficile campionato di serie C, ormai imminente.

Un compito non affatto semplice per il presidente Felleca ed i suoi soci che, a questo punto, dovranno reperire i fondi necessari per fare fronte ai dispendiosi costi di gestione del campionato professionistico, fugando quelle perplessità espresse il tal senso, una settimana fa dal sindaco di Foggia, Landella. I tifosi e la città lo chiedono certezze e garanzie. Probabile cessione del titolo o ricapitalizzazione?

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Foggia 11 settembre 2020.