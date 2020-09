Ischitella patria di centenari: con Libera raggiunta quota 24

Foggia, 11 settembre 2020. Ischitella si conferma ancora una volta terra di centenari. L’ultima ad aver compiuto 100 anni è Libera D’Errico, una simpatica nonnina che ha festeggiato l’8 Settembre questo importante traguardo, nel giorno della Festa della Madonna delle Grazie.

Figlia di pescatore, in una famiglia molto unita di quattro fratelli e tre sorelle, Libera è stata sempre dedita alla fede e all’amore per i propri cari e per il prossimo. Da sempre molto attiva, in passato ha cucito innumerevoli reti da pesca e tuttora ricama con l’uncinetto. “Tutti i giorni faccio le preghiere per me, per la mia famiglia e per il prossimo” – ha riferito Libera nell’intervista.

Complimenti e auguri anche da parte del sindaco Carlo Guerra che ha consegnato personalmente un mazzo di fiori e una pergamena ricordo a Libera. Emozionata, ha commentato questo giorno speciale: “Non mi aspettavo tutta questa gente oggi, ho ricevuto gli auguri anche sul telefonino”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola