Foggia, 11 settembre 2020. “Ormai è palese che i militanti e sostenitori della Lega stanno vivendo una pressione psicologica per la loro scelta politica. Si è passati dalla violenza e dalle offese verbali dei social, alle uscite infelici dei Sindaci che parlano di ‘pioggia e piscio’ con riferimento al partito leghista, all’aggressione verbale e fisica che ha subito di recente

il leader di partito Matteo Salvini“. E’ quanto dichiarato in una nota inviata a StatoQuotidiano da referenti della Lega.

IL RACCONTO DAL COMUNICATO STAMPA. “Anche a Foggia i sostenitori della candidata al consiglio regionale, la leghista Maddalena Di Natale, hanno subito una sorte analoga tra le strade di Foggia citta’. Come ben sappiamo, la Di Natale, sta conducendo una campagna singolare e moderna, sulla scia del prototipo pubblicitario americano, utilizzando una comunicazione mobile, economica ed ecosostenibile, utilizzando biciclette e cartelloni da agitare. Giorno 10 settembre alle ore 11, presso il quadrivia che porta all’ipercoop (angolo via natola e viale degli aviatori), i suoi giovani sostenitori, per il solo simbolo che portavano impresso sulla pettorina, venivano offesi e minacciati con il telefonino, fino a ricevere, uno di loro, uno schiaffo sulla guancia. Alcune auto si sono fermate per aiutare il ragazzo e il soggetto losco si è sapientemente dileguato fuggendo via. Non siamo riusciti a filmare l’aggressione perché eravamo preoccupati per il giovane. Non è possibile che i simpatizzanti della Lega di Foggia, non siamo liberi di esprimere il loro pensiero politico, pubblicamente e alla luce del sole, senza essere terrorizzati dal divenire vittime di aggressioni e violenze verbali, psicologiche e addirittura fisiche. Questa non è democrazia, è puro bullismo mediatico, sociale e indottrinato“. Così dalla nota stampa odierna.