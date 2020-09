M5s in 30 piazze pugliesi per il sì al Referendum, con loro il senatore Toninelli

“In piazza tra i cittadini per il SÌ al taglio del numero dei parlamentari. Sabato 12 settembre il Movimento 5 Stelle sarà in oltre 30 piazze pugliesi per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del SÌ al referendum costituzionale del 20-21 settembre”. Così i consiglieri regionali e i parlamentari pugliesi del M5S. Con loro domani anche il senatore Danilo Toninelli, che sarà presente a Conversano, al banchetto all’Anfiteatro di Villa Belvedere alle 18 e a Noicattaro in Piazza Rinascimento alle 19 assieme alla candidata presidente alla Regione Puglia Antonella Laricchia.

“Spiegheremo ai cittadini le ragioni del SÌ alla riduzione del numero dei parlamentari – continuano i pentastellati – una riforma di cambiamento che lascia invariata la rappresentanza, senza toccare gli equilibri della Costituzione, come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi entrambe bocciate dai cittadini. L’occasione di incontrare in piazza i cittadini servirà anche a raccontare le tante leggi approvate e le iniziative di risparmio di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle che, ricordiamo, ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro” concludono nella nota stampa i rappresentanti pentastellati sul territorio.