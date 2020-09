Matera, turiste inglesi minorenni violentate: 4 arresti

(adnkronos) La Polizia sta eseguendo quattro arresti nell’ambito dell’indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi di 15 anni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci in provincia di Matera la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera. Le quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica della Citta’ dei Sassi.

In considerazione delle modalità con cui si sono svolti i fatti e delle condotte messe in atto – “i quattro giovani hanno agito con violenza e intimidazione” – il gip ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato. Le indagini della Polizia e della Procura sono state molto rapide e sono partite dalla denuncia delle vittime, entrambe in vacanza nella località jonica, una delle quali con parenti a Marconia mentre l’altra è un’amica.

Il fatto è avvenuto durante una festa in una villa alla periferia della frazione marina di Pisticci. Era stata organizzata una festa di compleanno all’americana dove chi voleva poteva entrare. Tra i partecipanti c’erano anche i quattro arrestati, che sono del posto, e hanno preso di mira le due ragazze per poi picchiarle e violentarle, a quanto pare in una parte esterna della villa. (adnkronos)