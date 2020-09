“Prometeo”, incentivi per fotovoltaico: sequestro impianti e patrimoni in Puglia

Bari, 11 settembre 2020. Finanzieri del comando provinciale e del reparto operativo aeronavale di bari stanno dando esecuzione, in diverse regioni del territorio nazionale, al “decreto di sequestro preventivo” emesso dal tribunale di bari – sezione del giudice per le indagini preliminari – di 10 impianti fotovoltaici e di patrimoni illeciti nella disponibilita’ dei soggetti e delle societa’ indagate per circa 39 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal procuratore della repubblica di Bari, che si terra’ presso gli uffici sede dell’organo inquirente alle ore 11.30 odierne.