Ruba merce dal negozio e fugge dalla finestra: un arresto nel Foggiano

Nella mattinata di ieri, la polizia di San Severo (Fg) ha arrestato M.U., di 37 anni, per rapina. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando l’uomo si era introdotto in un esercizio commerciale chiuso in Via Foggia, rubando merce per un valore di diverse centinaia di euro; nel frattempo i proprietari, accortisi della presenza dell’estraneo, hanno cercato di bloccarlo, ma il malvivente dopo una breve colluttazione con l’uomo, era riuscito a fuggire. L’uomo è stato scoperto e identificato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che l’avevano inquadrato mentre scappava da una finestra. Si tratta di un pregiudicato con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio. Si trova in carcere.

Fonte: GdM