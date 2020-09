Salvini torna in Puglia, ecco i 3 appuntamenti nel Foggiano

Bari, 11 settembre 2020. Tutto pronto per l’arrivo in Puglia del leader della Lega Matteo Salvini per una due giorni con ben dieci comizi tra cui quello in programma sabato sera al Molo San Nicola a Bari, alle 18.30, con gli altri partiti di centro-destra, accanto a Meloni, Tajani e Fitto. Al termine del comizio Salvini sarà nel popolare quartiere di Carbonara per un aperitivo a base di focaccia barese con i cittadini.

Il giorno successivo importante tappa anche nella città di Andria a supporto del candidato sindaco Scamarcio ed a seguire in serata un atteso comizio nella città di Foggia. Agricoltura, infrastrutture, ambiente, sanità, lavoro e sicurezza: queste le tematiche che il leader della Lega affronterà per tirare la volata al centro-destra nella nostra regione.

Ecco il programma:

Sabato: ore 15.30 Gioia del Colle in Piazza del Plebiscito

ore 17 Castellana Grotte in Piazza Nicola e Costa (Piazza Municipio)

Ore 18.30 Bari al Molo San Nicola comizio con gli altri leader della coalizione

Ore 20 Bari-Carbonara aperitivo

Ore 21 Altamura in Piazza Matteotti (Piazza Castello)

Domenica: ore 9.00 Palo del Colle piazzetta Monastero

Ore 10 Modugno in via X Marzo 128

Ore 11.30 Andria Largo Appiani

Ore 16 San Giovanni Rotondo in piazza dei Martiri

Ore 17.30 Lucera in Piazza Duomo

Ore 19.30 Foggia in Piazza Cesare Battisti