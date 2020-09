Vieste, grave incidente: feriti mamma e bimbo di un anno

Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 20, a Vieste, sul lungomare Enrico Mattei, all’altezza della intersezione con strada comunale della “Reginella”. Una donna extracomunitaria nordafricana (conosciuta perché da anni a Vieste realizza acconciature dei capelli con treccine afro) e il proprio figlioletto di un anno, sono stati investiti, mentre attraversavano la strada, provenienti dalla spiaggia, da un’auto di grossa cilindrata alla cui guida vi era un turista veronese in vacanza a Vieste presso un albergo in zona Portonuovo. A causa dell’investimento, mamma e figlioletto hanno riportato diverse ferite, in modo particolare il bambino che, come in uso da parte delle donne nordafricane, era portato dalla donna, cinto sulla schiena. Sul posto, sono subito giunte due ambulanze del 118 il cui personale ha prestato le prime necessarie cure. Come detto, il bambino è apparso il più grave, avendo riportato, pare, anche un violento trauma cranico.

Fonte: gargano24