Manfredonia, 11 settembre 2020. “Sono iscritto nell’elenco dei fornitori e, attualmente, ricopro degli incarichi con rilevanza economica maggiore. Ho maturato esperienza nella Pubblica Amministrazione, nel settore Ambiente e Lavori pubblici, ho grande competenza in questi settori. Che sia chiara una realtà indiscutibile: parliamo di cifre irrisorie; questa notizia emerge ora, in periodo elettorale, e c’è il rischio che qualcuno voglia strumentalizzare. L’incandidabilità? Non c’entra assolutamente nulla“.

E’ quanto dichiara a StatoQuotidiano.it l’ex vice-sindaco del Comune di Manfredonia, Salvatore Zingariello, in merito alla notizia pubblicata sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, relativa ad un incarico nell’Agenzia per la gestione dei rifiuti.

“Ex vice sindaco di Manfredonia sotto accusa“, si legge nel sommario dell’articolo. “Ma quale sotto accusa? Ma quale candidabile no, consulente sì. Ma quale nuovo caso“, spiega Zingariello a StatoQuotidiano.it.

“Innanzitutto, parliamo di un incarico a tempo determinato, dall’agosto al 31 dicembre 2020. Il lavoro consiste, in sintesi, nello schermatizzare tutte le aziende di tutti i Comuni che fanno la raccolta rifiuti, con inserimento dei dati per il Ministero. Perchè svolgo quest’incarico? C’è stato un elenco dell’albo dei fornitori nel 2016, ho partecipato, il mio nominativo è stato preso dall’elenco. La vicenda dell’incandidabilità (focus)? Non c’entra assolutamente nulla. Io oggi potrei anche candidarmi, e ricordo a tutti che ricopro altri incarichi, di rilevanza economia maggiore. Concludo: spero che nessuno, in questo periodo elettorale, voglia strumentalizzare vicende assolutamente normali, nell’ambito delle attività professionali”.

“Sono comunque pronto a rinunciare in qualsiasi momento all’incarico in questione, trattandosi, come detto, di cifre irrisorie, e di un’attività svolta nella totale regolarità”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it