Giovani napoletani aggrediti e derubati a Foggia: “Nessuno è intervenuto”

Foggia, 11/09/2021 – (ansa) Aggrediti, picchiati e rapinati del telefono cellulare e di una collanina in oro. E’ quanto accaduto la scorsa notte in piazza Mercato, nel cuore del centro storico di Foggia. Le vittime sono due ragazzi campani di 19 e 20 anni. A quanto si apprende, verso l’una la comitiva di ragazzi napoletani, composta da sei-sette giovani, si stava intrattenendo in piazza Mercato quando è stata circondata da un nutrito gruppo di adolescenti. Prima c’è stato qualche insulto, poi i ragazzini sono passati alle vie di fatto. E’ scoppiata una rissa al termine della quale le due vittime hanno subito la rapina. Uno dei due giovani, quello a cui è stata sottratta la collanina, ha dichiarato ai carabinieri di aver preso un violento pugno al viso. Sono state le stesse vittime ad allertare i militari. I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza dei locali del centro storico. (ansa)