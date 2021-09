Meteo Puglia: possibili piovaschi isolati sul Gargano e Salento

Foggia, 11/09/2021 – (meteopuglia) Siamo al secondo weekend del mese di settembre e le condizioni meteorologiche continuano a proporci una situazione piuttosto in media a livello termico su tutta la regione, anche se con poca produttività precipitativa, in genere invece più usuale rispetto a questo periodo secco che ci sta accompagnando ormai da diverso tempo. Da segnalare invece, alcuni temporali che hanno scaricato quantitativi ingenti di piogge in poche ore, come nell’arco ionico salentino.

Nella giornata odierna di sabato 11 settembre, i cieli si presenteranno da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi per infiltrazioni di aria più umida in quota a CAUSA del CICLONE che sta stazionando sul Mediterraneo, anche se le precipitazioni scarseggeranno e troveremo solo la possibilità di qualche piovasco o temporale più localizzato tra arco ionico tarantino e salentino. Possibili piovaschi isolati anche sul Gargano. Altrove nuvole in transito alternate a schiarite. La ventilazione resterà tendenzialmente debole e proveniente da sud-ovest e le temperature faranno registrare valori gradevoli orientativamente intorno ai 27/29 gradi di massima.

Durante la giornata di domenica 12 settembre, il tempo sarà sostanzialmente simile, perché l’aria umida in quota formerà diverse nuvole che transiteranno sulal regione, ma con precipitazioni a macchia di leopardo e non particolarmente intense, se non in maniera locale. Non si escludono comunque dei possibili temporali. I venti resteranno deboli variabili e le temperature risulteranno stazionarie su valori intorno ai 26/29 gradi di massima.