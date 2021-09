Tragedia in Molise, auto si ribalta: muore bambina di 4 anni

Campobasso, 11/09/2021 – (primonumero) Un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 11 alle porte di Petacciato è costato la vita a una bambina di soli 4 anni. Sulla strada provinciale 51, che collega Petacciato Marina al Paese un’auto con a bordo madre e figlia si è ribaltata e per la piccola, di 4 anni, non c’è stato nulla da fare.

Mamma (di 32 anni) e figlia viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. Stavano percorrendo la Statale Provinciale 51. Erano in macchina come decine di altre volte quando d’improvviso, non è ancora chiaro se per un guasto meccanico o altro, la donna (di Petacciato e che dunque quella strada la conosceva bene) ha perso il controllo dell’auto.

La macchina, nei pressi del km 10’400, si è ribaltata due volte, la seconda volta la piccola – che era regolarmente legata al seggiolino con le cinture di sicurezza – nell’impatto dell’auto è stata scaraventata fuori dal finestrino e, purtroppo, è morta sul colpo. La mamma, invece, è stata trasportata dal 118 di corsa all’ospedale San Timoteo dove, sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso, non sarebbe in pericolo di vita. (primonumero)