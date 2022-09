Foggia, 11 settembre 2022 – È ancora allarme sicurezza nel capoluogo dauno. Questa mattina intorno alle 5, per una possibile rapina, è stato accoltellato un 25enne in Vico Contini. La zona è adiacente al Teatro Giordano, in pieno centro storico.

Il giovane ferito è stato trasportato al Riuniti, le condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Fotogallery Enzo Maizzi: